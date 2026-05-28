Thuê ô tô tự lái ở TP.HCM

Anh Nguyễn Thành Công, 35 tuổi, hiện sống và làm việc tại TP.HCM, nhớ lại chuyến thuê ô tô tự lái đầu tiên của mình hồi tháng 5.2025.

Khi đó, anh thuê một chiếc xe 5 chỗ thông qua ứng dụng cho thuê xe để di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết (Lâm Đồng), với giá 1,2 triệu đồng/ngày, chưa bao gồm chi phí nhiên liệu và đường bộ.

Theo anh Công, quy trình thuê xe qua ứng dụng khá chuyên nghiệp. Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy phép lái xe, địa chỉ cư trú… trước khi chọn xe phù hợp với nhu cầu, sở thích và khả năng tài chính.

Chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, người thuê đã có thể xem hình ảnh xe, đời xe, giá thuê, số km được phép di chuyển mỗi ngày hay các điều khoản đi kèm. Nếu khách tự đến nhận xe sẽ không mất phí.

Ngược lại, trường hợp chủ xe giao tận nơi, ứng dụng tính phí khoảng 20.000 đồng/km và chỉ giao nhận xe trong bán kính 10 km. Xe trước khi bàn giao cũng phải được vệ sinh sạch sẽ theo cam kết trên ứng dụng.

Sau khi chọn được xe, khách thanh toán trước khoảng 30% tổng chi phí, bao gồm tiền thuê và phí bảo hiểm. Phần còn lại sẽ trả trực tiếp cho chủ xe sau khi hai bên kiểm tra hiện trạng, quay video tình trạng xe, ký hợp đồng và hoàn tất bàn giao.

"Lúc nhận xe, tôi thấy mọi thứ khá bài bản. Hai bên đều kiểm tra kỹ xe, quay video lại toàn bộ hiện trạng trước khi nhận", anh Công kể.

Tùy từng chủ xe, khách thuê có thể không cần thế chấp tài sản hoặc phải để lại xe máy kèm giấy đăng ký, hoặc cọc tiền mặt 15 triệu đồng. Trong quá trình sử dụng, nếu xe gặp sự cố, người thuê có thể liên hệ trực tiếp với chủ xe để được hỗ trợ.

Theo quy định chung của nhiều chủ xe, khách phải giữ vệ sinh bên trong xe, không hút thuốc, không mang các loại thực phẩm nặng mùi như sầu riêng, mít… lên xe. Mỗi ngày xe chỉ được di chuyển khoảng 350 - 400 km, nếu vượt quá sẽ bị tính thêm từ 3.000 - 5.000 đồng/km. Thời gian thuê được tính theo chu kỳ 24 giờ; nếu trả trễ một giờ có thể bị phụ thu từ 50.000 - 100.000 đồng, còn trễ quá 4 giờ sẽ bị tính thêm nguyên ngày thuê.

Hiện nay, đa số xe cho thuê đều được trang bị camera hành trình, camera lùi, định vị GPS… Một số chủ xe còn chuẩn bị sẵn nước uống, bánh kẹo cho khách, hỗ trợ miễn phí vượt số km hoặc thời gian nhất định. Với anh Công, chuyến đi đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, không phát sinh vấn đề nào.

Sự tiện lợi, nhanh chóng cùng chi phí thấp hơn đáng kể so với việc thuê xe có tài xế khiến dịch vụ thuê ô tô tự lái ngày càng phổ biến, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ tết hoặc mùa du lịch. Không ít người trẻ chọn hình thức này để chủ động lịch trình, trải nghiệm cảm giác cầm lái trong những chuyến đi xa.

Thế nhưng, phía sau sự tiện lợi ấy cũng là không ít rủi ro mà nhiều người chỉ thật sự nhận ra sau khi xảy ra tranh chấp.

"Không cần hợp đồng đâu anh, cứ đi đi"

Nếu lần thuê xe đầu tiên mang lại cảm giác yên tâm thì trải nghiệm tiếp theo của anh Công lại hoàn toàn trái ngược.

Tháng 1.2026, anh Công tiếp tục thuê ô tô tự lái nhưng lần này thông qua một hội nhóm cho thuê xe trên Facebook với giá 700.000 đồng/ngày cho chiếc xe 4 chỗ cỡ nhỏ. Theo anh, thủ tục thuê xe "đơn giản đến bất ngờ", hầu như chỉ trao đổi qua tin nhắn.

Sau khi thống nhất giá cả, anh hẹn chủ xe giao xe tại điểm hẹn với cước phí giao nhận xe 100.000 đồng. Không hợp đồng, không biên bản bàn giao, cũng không có bất kỳ điều khoản ràng buộc cụ thể nào.

"Khi đi một vòng kiểm tra xe xem có vết trầy xước gì từ trước không thì chủ xe đưa chìa khóa cho tôi luôn. Tôi có hỏi sao không làm hợp đồng thì người này nói 'không cần đâu anh, cứ đi đi'. Sau khi tôi để lại xe máy làm tin thì họ giao xe luôn", anh Công nhớ lại.

Thừa nhận bản thân lúc đó khá chủ quan, anh Công vui vẻ nhận xe mà không nghĩ đến những rủi ro có thể phát sinh.

Tuy nhiên, khi kết thúc chuyến đi và trả xe, chủ xe bất ngờ yêu cầu anh bồi thường 1,5 triệu đồng vì cho rằng anh làm trầy xước phần bên phải kính lái. "Lúc đó tôi mới tá hỏa vì giữa hai bên hoàn toàn không có hợp đồng thuê xe hay giấy tờ xác nhận tình trạng xe ban đầu", anh kể.

Theo anh Công, có thể do bản thân kiểm tra không kỹ hoặc sơ suất nên không phát hiện vết trầy từ trước. Thế nhưng, khi xảy ra tranh cãi, anh cũng không có bất kỳ căn cứ nào để chứng minh chiếc xe đã có sẵn vết xước trước khi nhận.

"Cãi qua cãi lại một hồi nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đền vì không có giấy tờ gì cả", anh Công nói.

Khách hàng kiểm tra tình trạng xe trước khi ký hợp đồng thuê xe ẢNH: DƯƠNG TRANG

Không chỉ riêng anh Công, anh Trần Văn Kiệt (27 tuổi, quê Gia Lai) cũng từng rơi vào tình huống khó xử khi thuê ô tô tự lái.

Ngày 15.5.2026, anh Kiệt thuê một chiếc xe 4 chỗ với giá 1,4 triệu đồng cho hai ngày. Khi bàn giao xe, chủ xe không hề nhắc đến chi phí vệ sinh hay bất kỳ khoản phụ thu nào.

Tuy nhiên, do thay đổi lịch trình nên anh thông báo trả xe sớm hơn dự kiến một ngày. Khi nhận lại xe, chủ xe bất ngờ yêu cầu anh thanh toán thêm 120.000 đồng tiền rửa xe. "Lúc tôi hỏi thì chủ xe giải thích rằng nếu thuê đủ hai ngày sẽ không tính phí, còn đi một ngày thì phải cộng thêm tiền rửa xe", anh Kiệt kể.

Dù không hài lòng vì khoản phí chưa từng được thông báo trước, anh vẫn chấp nhận thanh toán để tránh tranh cãi. "Theo tôi, số tiền không lớn nhưng cách thu như vậy khiến khách cảm thấy không thoải mái. Xe tôi chỉ đi trong thành phố, không đến mức quá bẩn để phải tính riêng 120.000 đồng tiền rửa xe", anh nói.

Trong khi đó, anh Dương Hoàng, 43 tuổi ở phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM lại gặp sự cố ngay từ trước khi nhận xe. Theo lời kể, anh tìm thấy bài đăng cho thuê ô tô trên một hội nhóm Facebook và được chủ xe yêu cầu chuyển khoản trước 1 triệu đồng để giữ xe.

Tin tưởng vì thấy người này đăng bài công khai, có hình ảnh xe đầy đủ nên anh Hoàng đồng ý chuyển cọc. Thế nhưng, chỉ vài giờ trước thời điểm giao xe, chủ xe bất ngờ báo xe gặp sự cố, không thể giao đúng hẹn và hứa hôm sau sẽ hoàn lại tiền.

"Tôi đã rất bực vì công việc bị ảnh hưởng, nhưng chưa dừng lại ở đó. Sau đó người này không trả tiền cọc mà còn chặn luôn số điện thoại của tôi", anh Hoàng bức xúc.

Số tiền không quá lớn nhưng khiến anh mất thời gian, công việc bị đảo lộn và mang tâm lý ức chế suốt nhiều ngày. "Thuê trên mạng có thể rẻ hơn vài trăm nghìn đồng nhưng rủi ro thì rất lớn. Không chỉ mất tiền mà còn mang bực tức vào người", anh nói.

Người thuê xe thường ở thế yếu khi xảy ra tranh chấp?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện nay thị trường cho thuê ô tô tự lái hoạt động khá sôi động với nhiều hình thức khác nhau, từ các ứng dụng trung gian, công ty cho thuê xe đến các giao dịch cá nhân thông qua Facebook, Zalo hoặc hội nhóm mạng xã hội.

Trong đó, hình thức thuê qua mạng xã hội thường có giá rẻ hơn từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng so với thuê qua công ty hoặc ứng dụng. Chính mức giá hấp dẫn này khiến nhiều người chấp nhận bỏ qua các bước kiểm tra cần thiết, thậm chí thuê xe chỉ bằng vài tin nhắn trao đổi.

Không ít trường hợp người thuê và chủ xe chỉ thỏa thuận miệng về giá cả, thời gian thuê, địa điểm giao nhận mà không lập hợp đồng hay biên bản xác nhận tình trạng xe. Đến khi phát sinh va chạm, trầy xước, tai nạn hoặc chi phí ngoài thỏa thuận thì tranh cãi bắt đầu xảy ra.

Trong các tình huống này, người thuê thường rơi vào thế bất lợi vì không có căn cứ chứng minh tình trạng xe ban đầu hay các thỏa thuận giữa hai bên.

Nhiều người thuê xe cho biết tâm lý chung là ngại rắc rối, ngại va chạm nên thường chọn cách "mất tiền cho xong chuyện", dù bản thân cảm thấy không thỏa đáng.

Một số trường hợp khác dù bị mất cọc hoặc thu thêm các khoản phí bất hợp lý nhưng cũng khó đòi lại quyền lợi vì giao dịch chủ yếu diễn ra qua tin nhắn, chuyển khoản cá nhân, không có hóa đơn hay hợp đồng pháp lý rõ ràng.

Từ những câu chuyện trên có thể thấy, sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ thuê ô tô tự lái đang kéo theo nhiều rủi ro cho người dùng nếu lựa chọn các giao dịch thiếu đảm bảo.

Giá thuê rẻ hơn vài trăm nghìn đồng có thể là điều hấp dẫn ban đầu, nhưng đổi lại là nguy cơ phát sinh tranh chấp, mất tiền cọc hoặc phải bồi thường trong tình huống không có đủ căn cứ bảo vệ quyền lợi của mình.

Với nhiều người từng gặp sự cố, bài học lớn nhất sau những lần "thuê xe giá rẻ" không nằm ở số tiền mất đi, mà là sự chủ quan khi tin vào những giao dịch chỉ được xác nhận bằng vài dòng tin nhắn trên mạng xã hội.