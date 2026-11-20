Ngày 19.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Hiền (29 tuổi, ở xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiển là người thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Phước Hiền để điều tra, xử lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ẢNH: CAAG

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 1.2024, Hiền liên hệ với anh H.H.V (30 tuổi, ở xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) để thuê xe ô tô tự lái loại 7 chỗ với giá 13 triệu đồng/tháng.

Sau khi thuê, Hiền giao xe cho bạn là N.T ở tỉnh Bình Dương (cũ) sử dụng. Đồng thời, giữa Hiển và anh V. lập nhóm zalo có tên "Nhóm xe" để tiện liên lạc, theo dõi tình trạng phương tiện trong quá trình thuê xe.

Ngày 29.11.2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hiền bàn bạc với T. mang xe này đi cầm cố lấy 180 triệu đồng, rồi chia nhau sử dụng. Để che giấu sự việc, mỗi khi anh V. yêu cầu kiểm tra tình trạng phương tiện, Hiền nhờ người chụp ảnh chỉ số công-tơ-mét để gửi nhằm tạo lòng tin, tránh bị phát hiện.

Đến tháng 4.2025, khi hợp đồng thuê xe hết hạn, anh V. yêu cầu Hiền trả lại phương tiện và thanh toán số tiền thuê còn thiếu. Tuy nhiên, do xe đã mang đi cầm cố nên Hiền nhiều lần đưa ra lý do trì hoãn, hứa hẹn nhưng không thực hiện.

Khoảng tháng 8.2025, thông qua kiểm tra hệ thống định vị, anh V. phát hiện chiếc xe đã bị mang đi cầm cố. Sau nhiều lần liên hệ yêu cầu giải quyết nhưng không có kết quả, anh V. làm đơn gửi cơ quan công an tố giác Hiền.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiền về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện Hiền bị Công an TP.HCM tạm giam do liên quan đến một vụ án khác.

Vụ thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố đang được Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.