Khi ngõ phường bừng sáng

Dẫn chúng tôi đi qua ngõ Khâm Đức, ngõ Tô Tiền rồi qua các ngõ của Tổ dân phố số 20 rợp bóng cờ đỏ sao vàng, bà Đỗ Thị Luyện (năm nay đã bước qua tuổi 70) không giấu được niềm tự hào. Mặt đường bê tông phẳng phiu, sạch sẽ, hai bên tường không một nét vẽ bậy, phía trên là hệ thống đèn chiếu sáng thẳng tắp. Ít ai ngờ chỉ vài năm trước, nơi đây từng là những con ngõ tối tăm, gồ ghề, trơn trượt mỗi khi trời mưa khiến người già, trẻ nhỏ vấp ngã như cơm bữa. Chưa kể, ngõ tối tăm còn là nguy cơ thành nơi tụ tập của nhiều tệ nạn xã hội.

"Muốn dân tin Đảng, trước hết cán bộ Đảng phải lo được những việc thiết thực nhất cho dân. Ngõ tối thì dân khổ, ngõ bẩn thì lòng dân bất an", bà Luyện mở đầu câu chuyện bằng một suy nghĩ rất đỗi mộc mạc. Năm 2023, bà cùng chi bộ đã phát động mô hình "Ngõ nhỏ sáng đèn" để lắp điện trong các ngõ của tổ dân phố. Nhưng làm sao để vận động hàng trăm hộ dân đồng thuận và tự nguyện đóng góp kinh phí?

Ngõ phố được thắp sáng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn ẢNH: VŨ THƠ

Bà Luyện không chọn cách hô hào chung chung mà cùng cấp ủy, ban công tác Mặt trận đi vận động từng nhà. Để bà con thấy được hiệu quả thực tế, bà quyết định làm điểm: tự bỏ tiền túi cùng các đảng viên chi bộ kéo dây, lắp bóng thử nghiệm trước một đoạn ngõ ngắn. Thấy ánh đèn điện sáng trưng, đi lại thuận tiện hơn, người dân đã đồng lòng ủng hộ.

Không chỉ dừng lại ở việc "ngõ nhỏ sáng đèn", bà Luyện còn vận động người dân phá bỏ những bục bệ lấn chiếm ngõ đi chung, tráng lại mặt đường bằng phẳng để thông thoáng lối đi lại. Đặc biệt, chuyện an toàn PCCC là vấn đề sống còn ở những con ngõ sâu tại nội đô Hà Nội. Bà đã vận động từng nhà trang bị bình chữa cháy và tự tay gắn kẻng báo động, cắm các biển chỉ dẫn PCCC dọc khắp các ngã rẽ. Với những gia đình khó khăn, bà vận động mua hơn 20 bình chữa cháy mini tặng dân.

Tổ dân phố số 20 đã trở thành điểm sáng của P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nên khi lãnh đạo phường đưa khách về thăm đã phải tấm tắc: "Chưa thấy ngõ nào sáng, đẹp và ấm tình người như ở đây". Công trình đó không chỉ thắp sáng không gian sống mà còn thắp lên niềm tin, sự đoàn kết của cộng đồng.

Bà Luyện (trái) đến thăm gia đình một người dân khó khăn trên địa bàn ẢNH: VŨ THƠ

"Kéo" những phận đời lầm lỡ về bến thiện

Không chỉ chỉnh trang ngõ phố, cải thiện văn minh đô thị, bà Luyện còn có hành trình cảm hóa những con người lầm lỡ, đưa họ tái hòa nhập cộng đồng. Khu vực Khâm Đức, Cống Trắng của phường trước đây từng là "điểm nóng" phức tạp về ma túy, có thời điểm địa bàn có tới hàng chục người nghiện hút. Là bí thư chi bộ, kiêm phụ trách công tác phụ nữ và thành viên Câu lạc bộ B93 (câu lạc bộ quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện), bà Luyện đã tận tâm giúp họ sửa chữa sai lầm, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Luyện kể về trường hợp của gia đình vợ chồng anh L., chị H. - người bán bánh bao có tiếng trong vùng. Ít ai biết, năm xưa anh từng trượt dài trong ma túy. Ngày anh trở về từ trung tâm cai nghiện, bà Luyện là người đầu tiên tìm đến. "Mỗi lần đội đi kiểm tra ma túy định kỳ, phải phục đến 9 - 10 giờ đêm, chờ người ta đi làm về để xét nghiệm nước tiểu. Khi kết quả âm tính, tôi mừng như chính con em mình thoát nạn", bà Luyện xúc động kể.

Bà Luyện chia sẻ những công việc đã làm suốt 11 năm đảm nhận vai trò bí thư chi bộ ẢNH: VŨ THƠ

Hiểu rằng nếu không có kế sinh nhai, người sau cai nghiện rất dễ quay lại con đường cũ, bà Luyện đã đứng ra bảo lãnh, cùng Hội Phụ nữ của phường hỗ trợ vợ chồng anh L. vay vốn làm ăn. Được trao niềm tin và cơ hội, người đàn ông ấy đã làm lại cuộc đời. Giờ đây, xe bánh bao của gia đình anh không chỉ nổi tiếng khắp khu phố mà anh chị còn tích lũy, mua được nhà, nuôi dạy con cái trưởng thành.

Lại có trường hợp một thanh niên sau cai nghiện vốn có nghề mộc nhưng không ai dám thuê. Khi tổ dân phố chuẩn bị bầu cử, cần đóng hòm phiếu bằng gỗ, bà Luyện liền quả quyết: "Giao cho cháu nó làm!". Rồi bà cũng thường xuyên tìm việc cho anh. Quyết định ấy không chỉ mang lại cho người thanh niên một khoản thu nhập, mà quan trọng hơn, thắp lên trong anh lòng tự trọng và cảm giác được xã hội thừa nhận. Gặp chúng tôi, anh không ngớt lời khen bà Luyện, vì nhờ có bà giúp đỡ mà anh đã sớm hòa nhập cộng đồng và vươn lên sau lầm lỡ.

Một trong những thành tích đáng tự hào nhất mà bà Luyện cùng chi bộ làm được, đó là xóa trắng hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Những hộ có người tàn tật, câm điếc bẩm sinh, hoàn cảnh neo đơn... đều được bà rà soát kỹ lưỡng, hướng dẫn làm thủ tục để hưởng chế độ trợ cấp xã hội không sót một ai. Đến nay, Tổ dân phố số 20 không còn cảnh người dân phải chịu đói, chịu rét hay bị lãng quên trong những con ngõ sâu.

Bà Luyện (thứ 2 từ phải qua) được tín nhiệm tiếp tục làm Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 20 năm 2026 ẢNH: NVCC

Người "vác tù và" lúc nửa đêm

Gắn bó với công tác đoàn thể từ năm 15 tuổi, từ cô gái thanh niên xung kích đến phụ trách thanh niên dệt mũ bộ đội của Xí nghiệp X40 thời chiến tranh, cái máu "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" dường như đã ăn sâu vào nhiệt huyết của người phụ nữ này. Năm 1977, bà về làm dâu ở khu Khâm Đức. Trải qua bao vị trí công tác ở địa phương, từ cán bộ tổ dân phố, ủy viên UBND phường, Chủ tịch Hội Phụ nữ và từ năm 2015 đến nay là bí thư chi bộ, điện thoại của bà Luyện chưa bao giờ tắt chuông.

Dân trong ngõ có chuyện xích mích, vợ chồng trẻ cãi nhau đòi ly hôn, bất kể 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng, chỉ cần nghe tiếng gọi cửa: "Cô Luyện ơi, cứu cháu!", bà lại khoác vội chiếc áo, lập cập chạy đi. Bà nhớ mãi một gia đình trẻ, người chồng mải chơi, giao du tụ tập rồi sa đà, người vợ trẻ vì uất ức mà nằng nặc đòi bế con bỏ đi. Nửa đêm hôm đó, bà Luyện sang ngồi nói chuyện ròng rã suốt 3 tiếng đồng hồ. Bà phân tích cho người chồng thấy trách nhiệm của người trụ cột, nhắc nhở người vợ cách chia sẻ, tạo mái ấm giữ chân bạn đời. Cứ thế, bằng tình cảm của một người mẹ, người bà đi trước, bà đã níu giữ được tổ ấm bên bờ vực đổ vỡ.

Năm 2020, rồi đến giai đoạn sắp xếp lại các tổ dân phố gần đây, địa bàn khu dân cư của bà Luyện có nhiều biến động khi sáp nhập từ các tổ 50, 63, 64 cũ thành Tổ dân phố số 20 với địa bàn rộng lớn, số lượng đảng viên tăng lên. Công việc nhân lên gấp bội, áp lực đè nặng lên vai người đứng đầu, nhưng bà Luyện vẫn giữ nguyên ngọn lửa nhiệt huyết như thuở ban đầu.

Đánh giá về bà Đỗ Thị Luyện, bà Ngô Thị Mỹ Thảo (Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 20) khẳng định bà Luyện là người cán bộ vô cùng tâm huyết, trách nhiệm và giàu tính sáng tạo. Nổi bật là mô hình "Ngõ nhỏ sáng đèn" do bà Luyện khởi xướng đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tuyệt đối của nhân dân, mang lại diện mạo khang trang cho khu phố. Nhờ sự dẫn dắt tận tụy của bà, khu dân cư luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, đạt nhiều thành tích xuất sắc nhiều năm liền và được chính quyền cấp trên ghi nhận.

Chia tay chúng tôi khi trời đã tối, bà Luyện lại chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nhìn bóng bà khuất dần sau khúc quanh ngõ nhỏ, nơi những ngọn đèn đường vừa đồng loạt bừng sáng, chúng tôi hiểu rằng: uy tín của người cán bộ Đảng được đo bằng sự bình yên, ấm no trong mỗi nếp nhà. Đó chính là thước đo vững chắc nhất - thước đo của lòng dân. (còn tiếp)