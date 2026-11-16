Thước đo của lòng dân: Người thắp lửa niềm tin từ cơ sở

Tổ dân phố số 10 nằm nép mình bên những con phố rợp bóng xà cừ cổ thụ của phường Ba Đình. Nơi đây vốn là khu gia binh của Bộ Tổng tham mưu, quy tụ hơn 700 hộ dân với trên 1.700 nhân khẩu. Đặc biệt, Chi bộ 10 là một trong những chi bộ đặc thù bậc nhất thủ đô với 263 đảng viên chính thức và gần 200 đảng viên sinh hoạt theo quy định 213. Phần lớn trong số họ là cán bộ lão thành, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành.

Ngõ 28B Điện Biên Phủ từng bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, đã được ông Thành sáng kiến đặt bồn hoa, tiểu cảnh tạo không gian sạch đẹp ẢNH: VŨ THƠ

Lãnh đạo một địa bàn "đặc biệt" như vậy đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy không chỉ có uy tín, kinh nghiệm mà phải có bản lĩnh vững vàng. Người được bà con và đảng viên tín nhiệm "chọn mặt gửi vàng" suốt từ năm 2012 đến nay là ông Ngô Văn Thành. Từng là Thẩm phán, Chánh tòa Phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương, khi về nghỉ hưu, ông Ngô Văn Thành đã tiếp tục nhận trọng trách Bí thư Chi bộ tổ dân phố 10 (phường Ba Đình).

Gặp ông Thành vào một buổi sáng mùa thu Hà Nội tại nhà sinh hoạt cộng đồng, ít ai nghĩ người Bí thư chi bộ ấy đã bước qua tuổi 72. Ông thành thạo sử dụng công nghệ để hướng dẫn các đảng viên cài đặt các ứng dụng phục vụ công tác Đảng. Bằng sự tận tụy với nhân dân, ông Thành đã trở thành chiếc cầu nối vững chắc, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng thấm sâu vào từng nếp nhà.

Với ông Thành, để đưa nghị quyết vào cuộc sống ở cơ sở, phải bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực nhất gắn liền với đời sống dân sinh. Trong đó, việc thiết thực nhất là giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm an ninh trật tự.

Ông Ngô Văn Thành tại không gian tập thể dục ngoài trời của khu dân cư ẢNH: VŨ THƠ

Tuy nhiên, đó là một hành trình không ít "cam go". Đơn cử là tại ngõ 28B phố Điện Biên Phủ thường xuyên bị chiếm dụng làm chỗ đỗ ô tô, khiến người dân bức xúc. Có ý kiến gay gắt đòi khóa bánh, cẩu xe, thậm chí… xịt lốp. Với kiến thức của một chuyên gia pháp luật lâu năm, ông Thành bình tĩnh phân tích: "Khu dân cư là đất tự quản, không thuộc thẩm quyền xử phạt hay đặt biển cấm như ngoài phố lớn của công an giao thông. Nếu chúng ta hành động cảm tính, làm hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật".

Ông Thành cùng chi bộ họp bàn và vận động xã hội hóa xây dựng các bồn hoa, tiểu cảnh chạy dọc theo đoạn ngõ. Công trình vừa làm đẹp cảnh quan, vừa ngăn được xe đỗ sai quy định nên người dân nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ trong thời gian ngắn, những bồn hoa rực rỡ mọc lên, ngõ phố khang trang, sạch đẹp, tình trạng xe đỗ chắn lối tự khắc được giải quyết êm thấm trong sự đồng lòng của tất cả mọi người.

Trong khu dân cư, những va chạm đời thường là điều không tránh khỏi, từ việc xích mích chuyện kinh doanh buôn bán, hàng xóm lấn cấn chuyện rác thải. Thậm chí, có những mâu thuẫn trong gia đình họ cũng gọi ông Thành. Bằng lời lẽ vừa có lý, vừa có tình, ông đã hóa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn ở khu dân cư và trong mỗi gia đình.

Khơi thông nguồn lực từ sự đồng thuận

Ông Ngô Văn Thành còn là hạt nhân tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, ông đã cùng chi bộ và ban công tác Mặt trận vận động các nguồn lực xã hội hóa hàng tỉ đồng để nâng cấp hạ tầng khu dân cư.

Ông Thành trao phần thưởng cho những học sinh giỏi của khu dân cư ẢNH: NVCC

Từ sự kết nối, vận động của ông, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang trị giá hơn 2 tỉ đồng. Rồi hệ thống cống rãnh thoát nước chống ngập úng ngõ phố trị giá hàng trăm triệu đồng, các khu tập luyện thể thao ngoài trời, sơn sửa lại các bức tường bao quanh... tất cả đều từ nguồn lực trong dân.

Đặc biệt, ông Thành cùng ban chi ủy luôn quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần cho cư dân. Tổ dân phố luôn duy trì Bữa cơm đại đoàn kết với quy mô tới 47 mâm, quy tụ đại diện các hộ gia đình với những cuộc gặp gỡ giản dị, giúp người dân xích lại gần nhau, vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Nhận xét về ông Thành, ông Nguyễn Ngọc Chất (Chi hội trưởng Người cao tuổi tổ dân phố 10) chia sẻ: "Ở khu phố này, toàn những người từng giữ trọng trách, trình độ nhận thức rất cao. Làm bí thư chi bộ ở đây khó lắm, sai một ly là dân biết ngay. Nhưng anh Thành làm được, được bà con từ cụ già đến thanh niên đều kính trọng. Anh ấy sâu sát đến từng ngõ ngách, nhà nào có thêm đứa cháu, nhà nào có người ốm đau đi viện anh đều nắm rõ như lòng bàn tay".

Ông Thành trao đổi công việc với người dân trên địa bàn ẢNH: VŨ THƠ

Với những thành tích xuất sắc, Chi bộ tổ dân phố 10 nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen. Tổ dân phố cũng vinh dự là một trong những tổ dân phố kiểu mẫu về văn minh đô thị đầu tiên của quận Ba Đình (cũ).

Năm 2026, ông Ngô Văn Thành được vinh danh là một trong những Bí thư Chi bộ tiêu biểu toàn quốc. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất không phải là những bằng khen, mà chính là ánh mắt tin yêu của bà con khu phố mỗi khi ông rảo bước qua từng con ngõ nhỏ. (còn tiếp)