Tháng 12 cũng là thời điểm ĐBSCL chính thức bước vào mùa khô hạn. Tuy nhiên, năm nay mùa lũ sông Mekong đạt đỉnh và rút sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Tính đến cuối tháng 11, tổng lượng nước qua trạm Kratie (Campuchia) nhỏ hơn cùng kỳ năm 2025 đến 26% và nhỏ hơn trung bình nhiều năm 6%. Cụ thể, mực nước ở trạm này hiện tại thấp hơn cùng kỳ năm 2025 đến 3,36m và trung bình nhiều năm đến 1,25m.



Thủy điện thượng nguồn sông Mekong khiến hạn mặn ĐBSCL càng khó lường ẢNH: CÔNG HÂN

Trong khi đó, siêu El Nino khiến lượng nước ở các hồ chứa thủy điện sông Mekong ở mức thấp. Các hồ ở khu vực thượng nguồn thuộc Trung Quốc đạt khoảng 77,7%, còn khu vực hạ nguồn khoảng 75% tổng dung tích hữu ích. "Tổng dung tích nước có thể điều tiết cho mùa khô 2026 - 2027 từ các hồ chứa khoảng 49,19 tỉ mét khối, thấp hơn năm 2025 khoảng 10 tỉ mét khối", Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (SIWRR) tính toán.

Dựa vào diễn biến thời tiết và nguồn nước từ thượng nguồn SIWRR dự báo: Từ tháng 12.2026, lượng nước qua trạm Kratie từ ít đến rất ít nước. Do vậy, ở hạ nguồn xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến sản xuất sớm. Vùng ven biển ĐBSCL, từ đầu tháng 12 ranh mặn 4%o có thể vào sâu từ 25 - 30km, đến cuối tháng sâu thêm 10km lên 35 - 40km, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.

Đáng chú ý, siêu El Nino được dự báo kéo dài đến tháng 3.2027, sau đó duy trì cường độ trung bình đến giữa năm. Giai đoạn El Nino cường độ rất mạnh trùng với cao điểm mùa khô ở Nam bộ, nên khoảng từ tháng 1 - 4.2027, trên các nhánh sông Cửu Long ranh mặn 4%o có thể vào sâu từ 55 - 75km.

SIWRR cảnh báo: Hiện tại, vựa lúa miền Tây đã vào mùa kiệt, nguồn nước phụ thuộc hoàn toàn vào sự điều tiết của các đập thủy điện từ thượng nguồn. Sự vận hành của các đập thủy điện thượng nguồn rất có thể gây ra các tác động bất lợi và làm mặn vào sâu hơn dự báo. Vì vậy, các địa phương cần theo dõi các bản tin cập nhật về dự báo nguồn nước để chủ động trong việc trữ nước cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt ở các vùng khan hiếm.



Đối với vùng thượng và vùng giữa của ĐBSCL, cần chủ động xuống giống sớm lúa đông xuân và tăng trữ nước trong các hệ thống thủy lợi, vận hành hợp lý các công trình để lấy nước và kiểm soát mặn.

Đặc biệt, với vùng ven biển ĐBSCL ngoài việc xuống giống sớm và tăng cường tích trữ nước thì điều quan trọng là phải sử dụng nước tiết kiệm. Kết hợp vận hành hợp lý các công trình để tăng cường kiểm soát nguồn nước. Bên cạnh đó, chuyển đổi sản xuất ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hạn mặn.

Cùng dự báo về một mùa khô khắc nghiệt, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) so sánh: Tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở ĐBSCL năm nay sẽ gay gắt hơn so với mùa khô năm 2015 - 2016 và tương đương mùa khô 2019 - 2020. Chính vì vậy, các địa phương ĐBSCL cần chủ động tích trữ nước cho vụ đông xuân, hoa màu và đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng.