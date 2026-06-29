Ngày 29.6, sản phẩm thuyền buồm Hạ Long chính thức ra mắt tại khu vực bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), mở thêm một trải nghiệm du lịch độc đáo, kết hợp giữa ngắm cảnh và khám phá giá trị văn hóa truyền thống của ngư dân Quảng Ninh cho du khách.

Thuyền buồm Hạ Long chính thức đón khách ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngay trong chiều cùng ngày, đơn vị vận hành bắt đầu mở bán vé, sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa du lịch hè.

Điểm nhấn của sản phẩm là những chiếc thuyền buồm ba vách, loại thuyền gỗ truyền thống có lịch sử hàng trăm năm, từng gắn bó với đời sống mưu sinh của ngư dân vùng đảo Hà Nam (Quảng Yên). Những cánh buồm cánh dơi màu nâu đỏ từng là hình ảnh quen thuộc trên vịnh Hạ Long nay được tái hiện, trở thành biểu tượng mới của du lịch trải nghiệm.

Trước mắt, thuyền buồm Hạ Long đưa vào khai thác 6 phương tiện, đều được đóng thủ công tại xưởng của nghệ nhân Lê Đức Chắn. Mỗi thuyền chở tối đa 12 khách cùng 2 thuyền viên, mang đến không gian tham quan gần gũi, khác biệt so với các tàu du lịch cỡ lớn.

Những cánh buồm đỏ thắm đưa khách tham quan vịnh Hạ Long ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Tuyến tham quan chạy dọc ven bờ vịnh Hạ Long, từ khu vực cầu Bài Thơ đến Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh. Điểm xuất phát tại bến vận tải khách thủy gần chợ Hạ Long 1. Mỗi chuyến kéo dài khoảng 60 phút, khai thác 6 chuyến/ngày, bắt đầu từ 8 giờ và chuyến cuối khởi hành lúc 17 giờ.

Theo đơn vị vận hành, thuyền buồm Hạ Long vẫn xuất bến đúng giờ ngay cả khi chưa đủ khách. Du khách cũng có thể thuê riêng cả thuyền để chủ động thời gian và lịch trình theo nhu cầu.

Giá vé niêm yết là 200.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/trẻ em cao từ 1 m đến 1,3 m; miễn phí đối với trẻ dưới 1 m. Trong những tuần đầu khai trương, đơn vị dự kiến giảm khoảng 30% giá vé nhằm khuyến khích du khách trải nghiệm sản phẩm mới.

Không chỉ là một tour tham quan, thuyền buồm Hạ Long còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của Quảng Ninh.