Tỉ phú Elon Musk: 10 năm nữa thế giới sẽ có 1 tỉ robot hình người

Ngày 23.9, CEO Tesla Elon Musk có cuộc phỏng vấn độc quyền với CCTV Finance, chia sẻ những hiểu biết mới nhất của ông về trí tuệ nhân tạo và robot hình người.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã đạt được nhiều bước đột phá trong lĩnh vực robot hình người, thu hút sự chú ý của toàn cầu. Elon Musk đã nhiều lần chia sẻ hình ảnh và video về robot hình người của Trung Quốc trên mạng xã hội.

Bức tranh tương lai về robot hình người

Khi nói về robot hình người, ông Musk tin rằng trong tương lai, mọi người đều sẽ có robot cá nhân riêng, có khả năng chăm sóc cha mẹ già, trông nom trẻ nhỏ, làm gia sư riêng và đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong thế giới tương lai đó, một cá nhân có thể điều khiển hàng trăm, hàng nghìn, hoặc thậm chí hàng chục nghìn robot vật lý và các tác nhân kỹ thuật số.

"Tôi dự đoán trong thập kỷ tới, thậm chí sớm hơn, thế giới sẽ có ít nhất 1 tỉ robot hình người. Trong 15 năm tới, con số đó có thể đạt 10 tỉ và trong 20 năm tới, nó có thể tăng vọt lên 100 tỉ thiết bị", ông Musk nói với CCTV Finance.

Ảnh robot hình người Tesla Optimus cạnh chân dung tỉ phú Elon Musk ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tỉ phú gốc Nam Phi cũng dành nhiều lời tán dương cho tốc độ phát triển của ngành công nghiệp robot Trung Quốc. "Chỉ bằng lời mô tả, tôi không thể nào lột tả hết sức hấp dẫn của Trung Quốc, thật sự rất ấn tượng. Nếu có thời gian, bạn nhất định phải đến Trung Quốc, có rất nhiều điều đáng xem. Nếu lịch trình của bạn eo hẹp, ít nhất hãy đến Thượng Hải và Bắc Kinh", ông Musk nói.

CEO Tesla chia sẻ trải nghiệm của ông trên chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Tây An ở Thiểm Tây. "Trải nghiệm thật tuyệt vời, các nhà ga thực sự ngoạn mục. Khi đi tàu cao tốc, hãy nhớ nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì dán mắt vào điện thoại, có rất nhiều thứ để ngắm nhìn và thưởng thức", CCTV Finance dẫn lời tỉ phú Mỹ.

Học gì trong kỷ nguyên AI?

Khi nói về giáo dục trong kỷ nguyên AI, Elon Musk khuyên mọi người nên theo đuổi việc học tập toàn diện, cân bằng giữa các giá trị nhân văn, nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật để xây dựng nền tảng kiến thức tổng quát vững chắc. "Nếu bạn muốn hướng dẫn robot, bạn cần học cách đặt vấn đề. Kiến thức càng rộng, bạn càng giỏi trong việc đặt ra những câu hỏi sâu sắc", ông lưu ý.

Khi nói về hoạt động của Tesla tại Trung Quốc, Elon Musk đã hết lời ca ngợi nhà máy Gigafactory Thượng Hải. Ông khẳng định Trung Quốc sở hữu một nền tảng sản xuất vô cùng vững mạnh. Thành công của nhà máy Gigafactory Thượng Hải là nhờ vào đội ngũ nhân viên người Trung Quốc, những người tài năng, cần cù và đáng tin cậy, luôn mang đến chất lượng sản phẩm hàng đầu và hiệu quả sản xuất vượt trội. Nhà máy Gigafactory Thượng Hải thực sự là một viên ngọc quý.

Tại Thượng Hải, Tesla xây dựng nhà máy siêu hiện đại và là trung tâm sản xuất toàn cầu quan trọng của hãng xe. Trong nửa đầu năm 2026, nhà máy đã giao gần 468.000 xe, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu kỷ lục cao nhất trong cùng kỳ ba năm qua. Kể từ khi bắt đầu giao hàng vào cuối năm 2019, nhà máy đã sản xuất tổng cộng hơn 4,5 triệu xe, cung cấp cho thị trường Trung Quốc, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu.

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