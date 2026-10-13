Tiệm tạp hóa ngăn nắp đến bất ngờ, dân mạng xem clip cũng thấy 'ưng mắt'

Trong đoạn clip được chia sẻ, chủ tiệm tạp hóa gây chú ý bởi cách sắp xếp hàng hóa gọn gàng, phân chia rõ ràng từng sản phẩm. Các sản phẩm được bày biện trật tự, tạo cảm giác dễ nhìn và giúp khách dễ dàng tìm kiếm món đồ cần mua.



Dù không gian không quá rộng nhưng sự tỉ mỉ, chỉn chu của bà chủ cũng khiến người mua và dân mạng ưng mắt. Các sản phẩm cùng loại được đặt cạnh nhau tạo thành những mảng màu nổi tiếp. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi cách sắp xếp của bà chủ, dù không ở gần để mua ủng hộ vẫn thấy ưng mắt.

Cách sắp xếp của chủ tiệm tạp hóa khiến nhiều người ưng mắt

Tài khoản An Vân bình luận: "Nhìn mê con mắt thiệt sự, chắc rủ bà chủ về quê thiết kế tiệm tạp hóa y chang cho mình bán với". Bạn Mỹ Xuyên viết: "Sắp 40 tuổi rồi mới thấy cái tạp hóa siêu ngăn nắp cỡ đó".

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Mỹ Minh Hồng (33 tuổi) cho biết tiệm tạp hóa nằm ở xã Vĩnh Thạnh Trung, An Giang. Thời điểm này, miền Tây đang vào mùa nước nổi, người dân thường rủ nhau đi tắm đồng, tham gia các trò chơi dân gian. Chị Hồng không phải là người ở đó nhưng đến nhà người quen để trải nghiệm hoạt động này. Trên đường đi, chị tình cờ bắt gặp tiệm tạp hóa có cách sắp xếp hàng hóa đẹp mắt nên ghé vào mua đồ, đồng thời quay clip để lưu lại khoảnh khắc thú vị.

Dân mạng để lại bình luận thích thú với các sắp xếp của chủ tiệm tạp hóa ẢNH: NVCC

"Không chỉ ở khu vực bày biện hàng hóa mà tận trong bếp của chủ quán tạp hóa cũng rất gọn gàng. Tôi đi mua hàng nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên thấy có tiệm tạp hóa sắp xếp ưng mắt đến vậy. Nhãn mác của các sản phẩm cũng được chị ấy để ý đặt đúng hướng để khách dễ dàng tìm hiểu trước khi mua", chị Hồng chia sẻ.

Nhiều người ưng ý với cách sắp xếp của bà chủ tiệm tạp hóa ẢNH: NVCC

Dù lối đi ở hàng tạp hóa rất nhỏ, chỉ vừa một người bước qua nhưng bà chủ cũng dọn dẹp rất sạch sẽ. Khi bước chân vào mua hàng, chưa cần biết đến giá cả ra sao, chị Hồng đã có ấn tượng tốt về cách làm việc của bà chủ.

Chị cho rằng để duy trì được không gian như vậy, chủ tiệm hẳn phải dành nhiều thời gian chăm chút, giữ vệ sinh thường xuyên. Với cửa hàng bình dân, cách để lại ấn tượng cho khách hàng không chỉ qua cách phục vụ mà còn tạo ra không gian mua sắm sạch sẽ. Chị Hồng cũng bất ngờ khi đoạn clip được dân mạng chia sẻ chóng mặt và để lại nhiều bình luận tích cực.