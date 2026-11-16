Tiếp sức hành trình tri thức

Sự đồng hành ấy góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ số, mở thêm cơ hội học tập và nối dài hành trình tri thức cho học sinh nơi đảo xa.

Ông Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Tin học Đại Dương, trao tặng phòng máy tính cho Trường mầm non Hướng Dương ẢNH: THD

Từ phòng máy nhỏ đến cơ hội lớn

Đối với giáo viên (GV), học sinh (HS) ở trung tâm TP.HCM, việc trang bị máy tính phục vụ giảng dạy và học tập có thể không quá khó khăn. Thế nhưng, tại đặc khu Côn Đảo, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, một phòng máy tính được trang bị đầy đủ vẫn là niềm mong mỏi của nhiều thầy cô và học trò.

Từ sự kết nối của cơ quan báo chí, ngành giáo dục và sự chung tay của doanh nghiệp, đặc biệt là Tin học Đại Dương, những phòng máy tính khang trang dần được hình thành, mở ra cơ hội để GV đổi mới phương pháp giảng dạy, HS tiếp cận tri thức và từng bước hòa nhịp với tiến trình chuyển đổi số.

Với phòng máy tính vừa được tặng, Trường mầm non Hướng Dương có thêm điều kiện đưa công nghệ số đến gần hơn với thầy cô và các em, từng bước đặt nền móng ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non tại Côn Đảo.

Đối với bậc mầm non, phòng học số giúp mở rộng không gian trải nghiệm của trẻ thông qua hình ảnh, âm thanh và các hoạt động khám phá phù hợp với lứa tuổi. Công nghệ được sử dụng như công cụ hỗ trợ, giúp bài học trở nên trực quan, sinh động hơn, đồng thời vẫn bảo đảm trẻ phát triển thông qua trải nghiệm, vận động và tương tác trực tiếp, đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình phát triển kỹ năng trong tương lai. Với GV, những thiết bị phù hợp giúp thầy cô tham gia các buổi tập huấn công nghệ, soạn bài giảng, xây dựng học liệu số, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Niềm vui của giáo viên và học sinh Trường mầm non Hướng Dương khi có máy tính hỗ trợ giảng dạy, học tập ẢNH: THD

Không chỉ trao tặng phòng máy tính, Tin học Đại Dương còn đồng hành hỗ trợ Trường mầm non Hướng Dương trong quá trình vận hành, khai thác phòng học số, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm khai thác hiệu quả thiết bị.

Ông Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Tin học Đại Dương, cho biết việc lựa chọn thiết bị xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm phù hợp và thuận tiện khi sử dụng. Đặc biệt, với môi trường mầm non, việc ứng dụng công nghệ cần gắn với đặc điểm phát triển của trẻ, phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, thay vì chạy theo hình thức. "Thiết bị là nền tảng, nhưng giá trị lâu dài nằm ở việc khai thác hiệu quả và ứng dụng công nghệ vào hoạt động dạy và học hằng ngày", ông Trần Nguyên Hãn chia sẻ.

Đó cũng là lý do Tin học Đại Dương chú trọng hướng dẫn vận hành, hỗ trợ kỹ thuật và khuyến khích nhà trường chủ động sử dụng thiết bị. Một phòng máy chỉ thực sự phát huy giá trị khi được duy trì hoạt động ổn định, được bảo quản đúng cách và trở thành công cụ hữu ích đối với đội ngũ GV.

Sự đồng hành ấy đặc biệt có ý nghĩa đối với những trường học cần thêm nguồn lực để từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Bởi bên cạnh thiết bị, nhà trường còn cần hỗ trợ về kỹ thuật, phương pháp sử dụng và kinh nghiệm vận hành để có thể chủ động khai thác nguồn lực được trao tặng.

4 trường học được tiếp sức

Tính đến nay, Tin học Đại Dương đã đồng hành hỗ trợ phòng máy tính cho 4 trường học tại Côn Đảo gồm: Trường THCS Lê Hồng Phong, THPT Võ Thị Sáu, Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (cơ sở 1, 2) và Trường mầm non Hướng Dương. Qua đó, hơn 2.000 HS có cơ hội tiếp cận công nghệ. Mỗi trường có nhu cầu và điều kiện khác nhau nhưng điểm chung là đều cần thiết bị công nghệ để GV có thêm công cụ hỗ trợ giảng dạy, HS có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức và kỹ năng cần thiết trong thời đại số.

Phòng máy tính khang trang, giúp học sinh từng bước hình thành kỹ năng số ẢNH: THD

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với ngành giáo dục, việc bổ sung thiết bị cần đi cùng với nâng cao năng lực sử dụng công nghệ. Máy tính có thể hỗ trợ GV trong quá trình chuẩn bị, tổ chức hoạt động giáo dục và tiếp cận nguồn học liệu; đồng thời, khi được sử dụng đúng cách, công nghệ có thể giúp HS từng bước hình thành kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập sau này.

Với trẻ em ở địa bàn hải đảo, những cơ hội ấy càng cần được vun đắp từ sự phối hợp giữa nhà trường, ngành giáo dục, cơ quan báo chí và doanh nghiệp. Mỗi nguồn lực được kết nối đúng nhu cầu sẽ góp phần tạo thêm điều kiện để các em học tập, phát triển và tiếp cận những tiến bộ của xã hội.