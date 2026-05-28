Tiếp thêm động lực để các em theo đuổi ước mơ

Tổng kinh phí 100 triệu đồng để trao học bổng lần này do Công ty cổ phần Kỹ thuật và xây dựng Handong (Handong E&C) tài trợ.

Những hoàn cảnh khó khăn

Ông Jang Jangsu, Giám đốc Khối xây dựng, Công ty Handong E&C, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THPT Bình Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: PHẠM ANH

Các em nhận học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên lần này đều có kết quả học tập tốt dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 12 em học sinh lớp 12 được nhận suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất. 20 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất dành cho học sinh lớp 10 và 11.

Em Nguyễn Phạm Kim Ngân, học sinh lớp 10A7, ở thôn 4, xã Vạn Tường, là một trong những trường hợp khiến nhiều người xúc động. Ba em là công nhân làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất, không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến bỏng nặng. Gánh nặng gia đình đè lên vai người mẹ khi phải chăm chồng và nuôi 3 con ăn học.

Lãnh đạo UBND xã Bình Sơn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi ẢNH: HẢI PHONG

Trong khi đó, em Nguyễn Tân Châu, học sinh lớp 10A9, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Hiện em sống cùng bà ngoại tuổi đã cao. Cuộc sống hai bà cháu phụ thuộc vào những khoản thu nhập ít ỏi, nhưng em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, được thầy cô, bạn bè động viên tiếp tục đến trường.

Hay trường hợp em Phạm Nguyễn Duy Em, học sinh lớp 11B4, ở thôn An Phong, xã Bình Chương, cũng khiến nhiều người nghẹn lòng. Mẹ mất sớm, cha đau yếu, đi lại khó khăn và không còn khả năng lao động. Em hiện sống cùng bà ngoại đã 89 tuổi, nguồn sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp.

Đại diện Báo Thanh Niên và Công ty Handong E&C trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: HẢI PHONG

Tiếp sức các em trên hành trình phía trước

Phát biểu tại lễ trao học bổng cũng là dịp tổng kết năm học 2025 - 2026, thầy Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn, cho biết nhiều năm qua, các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ hàng trăm suất quà, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường. Trong đó, thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên, Công ty Handong E&C đã hỗ trợ 100 triệu đồng trao học bổng cho học sinh nhà trường, góp phần tạo động lực để các em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ. "Đó là lời hứa của Báo Thanh Niên trong việc tiếp sức học sinh nghèo trên hành trình chinh phục tri thức và tương lai", thầy Sinh chia sẻ.

Thầy Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn, trao học bổng cho học sinh ẢNH: PHẠM ANH

Có mặt tại lễ trao học bổng, ông Jang Jangsu, Giám đốc khối xây dựng Công ty Handong E&C, cho biết doanh nghiệp đang thi công dự án Nhà máy sản xuất vải Sedo Dung Quất tại Quảng Ngãi. Song song hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty mong muốn tạo thêm những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương.

"Chúng tôi đang làm việc trên mảnh đất này mỗi ngày và luôn nhận được sự hỗ trợ từ địa phương. Vì vậy, Handong E&C mong muốn đóng góp một phần nhỏ để tiếp thêm động lực cho các em học sinh đang nỗ lực vượt khó, theo đuổi ước mơ. Những suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần để các em thêm niềm tin vào hành trình phía trước", ông Jang Jangsu chia sẻ.

Nhận được suất học bổng Nguyễn Thái Bình như một phần thưởng cho hành trình vượt khó học tập, em Phạm Nguyễn Duy Em, học sinh lớp 11B4, bày tỏ: "Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với em cũng như các học sinh của trường. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên, nhà trường và đơn vị tài trợ đã trao gửi đến chúng em những phần quà đặc biệt hôm nay!".