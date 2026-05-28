Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc
Học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên

Tiếp thêm động lực để các em theo đuổi ước mơ

Phạm Anh - Hải Phong
28/05/2026 07:02 GMT+7

Sáng 27.5, tại Trường THPT Bình Sơn (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Báo Thanh Niên đã trao 32 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vượt qua nghịch cảnh, bền bỉ theo đuổi con đường học tập.

Tổng kinh phí 100 triệu đồng để trao học bổng lần này do Công ty cổ phần Kỹ thuật và xây dựng Handong (Handong E&C) tài trợ.

Những hoàn cảnh khó khăn

Tiếp thêm động lực để các em theo đuổi ước mơ- Ảnh 1.

Ông Jang Jangsu, Giám đốc Khối xây dựng, Công ty Handong E&C, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THPT Bình Sơn (Quảng Ngãi)

ẢNH: PHẠM ANH

Các em nhận học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên lần này đều có kết quả học tập tốt dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 12 em học sinh lớp 12 được nhận suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất. 20 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất dành cho học sinh lớp 10 và 11.

Em Nguyễn Phạm Kim Ngân, học sinh lớp 10A7, ở thôn 4, xã Vạn Tường, là một trong những trường hợp khiến nhiều người xúc động. Ba em là công nhân làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất, không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến bỏng nặng. Gánh nặng gia đình đè lên vai người mẹ khi phải chăm chồng và nuôi 3 con ăn học.

Tiếp thêm động lực để các em theo đuổi ước mơ- Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND xã Bình Sơn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi

ẢNH: HẢI PHONG

Trong khi đó, em Nguyễn Tân Châu, học sinh lớp 10A9, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Hiện em sống cùng bà ngoại tuổi đã cao. Cuộc sống hai bà cháu phụ thuộc vào những khoản thu nhập ít ỏi, nhưng em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, được thầy cô, bạn bè động viên tiếp tục đến trường.

Hay trường hợp em Phạm Nguyễn Duy Em, học sinh lớp 11B4, ở thôn An Phong, xã Bình Chương, cũng khiến nhiều người nghẹn lòng. Mẹ mất sớm, cha đau yếu, đi lại khó khăn và không còn khả năng lao động. Em hiện sống cùng bà ngoại đã 89 tuổi, nguồn sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp.

Tiếp thêm động lực để các em theo đuổi ước mơ- Ảnh 3.

Đại diện Báo Thanh Niên và Công ty Handong E&C trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: HẢI PHONG

Tiếp sức các em trên hành trình phía trước

Phát biểu tại lễ trao học bổng cũng là dịp tổng kết năm học 2025 - 2026, thầy Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn, cho biết nhiều năm qua, các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ hàng trăm suất quà, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường. Trong đó, thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên, Công ty Handong E&C đã hỗ trợ 100 triệu đồng trao học bổng cho học sinh nhà trường, góp phần tạo động lực để các em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ. "Đó là lời hứa của Báo Thanh Niên trong việc tiếp sức học sinh nghèo trên hành trình chinh phục tri thức và tương lai", thầy Sinh chia sẻ.

Tiếp thêm động lực để các em theo đuổi ước mơ- Ảnh 4.

Thầy Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn, trao học bổng cho học sinh

ẢNH: PHẠM ANH

Có mặt tại lễ trao học bổng, ông Jang Jangsu, Giám đốc khối xây dựng Công ty Handong E&C, cho biết doanh nghiệp đang thi công dự án Nhà máy sản xuất vải Sedo Dung Quất tại Quảng Ngãi. Song song hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty mong muốn tạo thêm những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương.

"Chúng tôi đang làm việc trên mảnh đất này mỗi ngày và luôn nhận được sự hỗ trợ từ địa phương. Vì vậy, Handong E&C mong muốn đóng góp một phần nhỏ để tiếp thêm động lực cho các em học sinh đang nỗ lực vượt khó, theo đuổi ước mơ. Những suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần để các em thêm niềm tin vào hành trình phía trước", ông Jang Jangsu chia sẻ.

Nhận được suất học bổng Nguyễn Thái Bình như một phần thưởng cho hành trình vượt khó học tập, em Phạm Nguyễn Duy Em, học sinh lớp 11B4, bày tỏ: "Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với em cũng như các học sinh của trường. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên, nhà trường và đơn vị tài trợ đã trao gửi đến chúng em những phần quà đặc biệt hôm nay!". 

Tin liên quan

Trao học bổng Nguyễn Thái Bình: Tiếp sức học sinh khó khăn theo đuổi ước mơ

Trao học bổng Nguyễn Thái Bình: Tiếp sức học sinh khó khăn theo đuổi ước mơ

32 suất học bổng Nguyễn Thái Bình đã được trao đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Bình Sơn (Quảng Ngãi), tiếp thêm động lực để các em vượt nghịch cảnh, bền bỉ theo đuổi con đường học tập.

Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh mồ côi vùng lũ ở Huế

Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh vùng lũ TP.Huế

Khám phá thêm chủ đề

Học bổng nguyễn thái bình Báo Thanh Niên trao học bổng Vượt Khó Học Giỏi trường THPT Bình Sơn Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận