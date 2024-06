Tiếp tục kết nối yêu thương, nâng đỡ trẻ mồ côi

Mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay

Quý nhà hảo tâm có nhã ý chung tay bảo trợ các trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0903.956.846 (gặp nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Ban Công tác bạn đọc, Báo Thanh Niên). Trên cơ sở khảo sát tìm hiểu và thiết lập hồ sơ từng em mồ côi do đại dịch Covid-19 có hoàn cảnh sống khó khăn, đôi bên sẽ cùng tham gia ký bản thỏa thuận bảo trợ và lên phương án giúp đỡ cụ thể cho từng hoàn cảnh với mức bảo trợ theo từng giai đoạn. Quý nhà hảo tâm nếu lựa chọn hình thức gửi tiền mặt ủng hộ trực tiếp cho chương trình, xin vui lòng đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Báo Thanh Niên sẽ tính toán điều phối số tiền này một cách công tâm, hợp lý, hiệu quả nhất và sẽ cập nhật, công bố đầy đủ trên các ấn phẩm của Thanh Niên.