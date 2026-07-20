Tiểu đêm nhiều lần: Cảnh báo 4 vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua

Thức dậy đi tiểu đêm nhiều lần có thể liên quan đến thói quen sinh hoạt nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề sức khỏe sau:

Bệnh lý đường tiết niệu

Bàng quang tăng hoạt là tình trạng cơ bàng quang co bóp quá mức, khiến người bệnh xuất hiện cảm giác buồn tiểu đột ngột và đi tiểu nhiều lần. Ngoài ra, nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi bàng quang hoặc viêm bàng quang cũng có thể gây ra tiểu đêm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tiểu đêm đôi khi là dấu hiệu của bệnh lý tim mạch hoặc thận ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ Chat GPT

Ở nam giới trung niên và cao tuổi, phì đại tuyến tiền liệt là nguyên nhân khá thường gặp. Khi tuyến tiền liệt tăng kích thước, dòng nước tiểu có thể bị cản trở và bàng quang không tống hết hoàn toàn nước tiểu ra ngoài. Kết quả là người bệnh sớm có cảm giác mắc tiểu trở lại. Nếu tình trạng tiểu đêm đi kèm tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó hoặc có máu trong nước tiểu, người bệnh nên đi khám bác sĩ.

Ngưng thở khi ngủ

Ít người biết rằng tiểu đêm đôi khi lại là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ. Khi đường thở bị tắc nghẽn trong lúc ngủ, nồng độ ô xy trong máu giảm xuống, khiến cơ thể tiết ra nhiều hoóc môn làm tăng sản xuất nước tiểu. Vì vậy, người mắc chứng ngưng thở khi ngủ thường phải thức dậy nhiều lần để đi vệ sinh.

Các nghiên cứu cho thấy tiểu đêm là triệu chứng khá phổ biến ở người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Ngoài tiểu đêm, người bệnh còn có thể ngáy to, buồn ngủ vào ban ngày và đau đầu buổi sáng, tiến sĩ Abhinav Singh, bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ tại trung tâm y học giấc ngủ Indiana Sleep Center (Mỹ), cho biết.

Tiểu đường

Khi lượng đường glucose trong máu tăng cao, cơ thể sẽ đào thải đường dư thừa thông qua nước tiểu. Quá trình này sẽ làm tăng tần suất đi tiểu, trong đó có tiểu đêm.

Nếu tiểu đêm đi kèm với các biểu hiện như khát nước nhiều, mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc nhìn mờ, người bệnh nên nghĩ đến khả năng đường huyết đang mất kiểm soát.

Người bị mất ngủ đừng bỏ qua phương pháp Yoga Nidra

Bệnh lý tim mạch hoặc thận

Những người bị suy tim, bệnh thận hoặc thường xuyên bị phù chân có thể đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm. Khi nằm xuống, lượng dịch tích tụ ở chân vào ban ngày sẽ quay trở lại hệ tuần hoàn máu và được thận lọc thành nước tiểu.

Bên cạnh đó, một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc lợi tiểu dùng để điều trị tăng huyết áp hoặc suy tim, cũng có thể khiến người uống phải thức dậy nhiều lần để đi vệ sinh. Hiện tượng này dễ xảy ra hơn nếu uống thuốc gần giờ đi ngủ.

Nếu tiểu đêm xuất hiện sau khi bắt đầu dùng một loại thuốc mới, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để được điều chỉnh thời điểm dùng thuốc phù hợp, theo Healthline.