TikTok ‘thoát cửa tử’ tại Mỹ nhờ thỏa thuận liên doanh phút chót

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ trước thời hạn chót ngày 23.1 theo yêu cầu của luật Mỹ. Thỏa thuận này lần đầu được Giám đốc điều hành TikTok Chew Shou Zi đề cập trong một bản ghi nhớ nội bộ hồi tháng 12.2025 và dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần này.

TikTok đạt thỏa thuận thành lập liên doanh mới tại Mỹ ẢNH: REUTERS

Theo ABC News dẫn thông cáo của TikTok, liên doanh mới tại Mỹ sẽ vận hành theo các cơ chế bảo vệ nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia, bao gồm bảo vệ dữ liệu toàn diện, bảo mật thuật toán, kiểm soát nội dung và đảm bảo an toàn phần mềm cho người dùng Mỹ.

Ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, cho biết hiện chưa có thông tin mới về việc thỏa thuận đã được phê duyệt chính thức. Ông nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc về vấn đề TikTok "luôn nhất quán và rõ ràng".

Theo cơ cấu sở hữu, Tập đoàn công nghệ Oracle (Mỹ), Quỹ đầu tư MGX (UAE) và Công ty Silver Lake (Mỹ) mỗi bên nắm 15% cổ phần, trong khi ByteDance giữ lại 19,9%. Với thỏa thuận này, TikTok có thể tiếp tục hoạt động tại Mỹ, nơi nền tảng tuyên bố có khoảng 200 triệu người dùng.

Liên doanh mới cũng sẽ bao gồm các ứng dụng khác trong hệ sinh thái của ByteDance như CapCut và Lemon8.

Các thuật toán nội dung của ByteDance được coi là bí quyết thành công của TikTok. Theo thỏa thuận do Nhà Trắng công bố gần đây, ByteDance sẽ cấp phép thuật toán đề xuất cho thực thể mới tại Mỹ, sử dụng dữ liệu người dùng được Oracle bảo mật để đào tạo lại một hệ thống riêng.

Vai trò của Oracle trong việc lưu trữ và bảo vệ dữ liệu tiếp tục gây tranh luận trong bối cảnh thỏa thuận này được xem là phiên bản điều chỉnh của dự án "Project Texas" - kế hoạch hợp tác từng thất bại nhiều năm trước nhằm giải quyết lo ngại về quyền sở hữu Trung Quốc đối với TikTok.

Năm 2024, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật buộc TikTok phải thoái vốn khỏi ByteDance hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm, với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Đạo luật này sau đó được tòa án tối cao Mỹ giữ nguyên hiệu lực. Đầu năm 2025, TikTok từng tạm ngừng hoạt động tại Mỹ trong 14 giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Bộ Tư pháp trì hoãn việc thực thi luật.