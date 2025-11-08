Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TikToker Dù Bầu Trời bị bắt vì học theo 'Tàng Keng Ông Trùm'

Ngọc Lê - Trần Kha
08/11/2025 17:06 GMT+7

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Quốc Việt (TikToker 'Dù Bầu Trời', 22 tuổi, ở Hà Nội) vì bắt chước TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm', đăng tải nội dung miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền...

Ngày 8.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (22 tuổi, ở Hà Nội) về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Bị can Việt là TikToker, chủ kênh TikTok lấy tên "Dù Bầu Trời".

TikToker Dù Bầu Trời bị bắt vì học theo 'Tàng Keng Ông Trùm'- Ảnh 1.

Đoàn Quốc Việt khi bị bắt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 24.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp (quản trị kênh TikTok "Tàng Keng Ông Trùm") về cùng hành vi nêu trên.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ động cơ muốn "ăn theo" và bắt chước tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" (do Lê Anh Điệp quản trị) để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm luật an ninh mạng năm 2018. Cụ thể là "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung có tính chất xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân; gây chia rẽ vùng miền, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có văn hóa, đúng pháp luật; chủ động thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các tài khoản, nội dung có dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

