TikToker 'Thảo Ràn Ri' cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính gần nửa tỉ đồng

Ngày 7.10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với TikToker "Thảo Ràn Ri" (tức Nguyễn Thị Thảo, 48 tuổi, trú P.Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại điều 201 bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, TikToker "Thảo Ràn Ri" bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Cảnh sát làm việc với TikToker "Thảo Ràn Ri" ẢNH: CAO THIÊN

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La xác định, từ năm 2023 đến nay, Thảo nhiều lần cho chị N.T.D (trú P.Thảo Nguyên) vay tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng. Thảo tính lãi suất 5.000 đồng/triệu/tháng, tương đương với mức lãi suất 182,5%/năm.

Đến thời hạn trả lãi, nếu "con nợ" không trả đúng hạn, Thảo sẽ gọi điện liên tục để thúc ép, gây áp lực yêu cầu phải trả tiền.

Cảnh sát xác định, Thảo đã thu lợi gần nửa tỉ đồng đối với khoản vay của chị N.T.D.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đề nghị ai là bị hại của TikToker "Thảo Ràn Ri" cần đến trình báo để phục vụ điều tra, được giải quyết theo quy định.