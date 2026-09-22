TikToker Phannhibeauty bị bắt vì liên quan đường dây ma túy của 'Hoàng Nato'

Ngày 22.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong chuyên án triệt phá thành công 8 đường dây ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia. Trong 126 người bị bắt, xử lý vì liên quan ma túy có Phan Kim Nhi (37 tuổi, là TikToker Phannhibeauty).

TikToker Phannhibeauty bị bắt ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Phan Kim Nhi bị điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Phan Kim Nhi sở hữu kênh TikTok Phannhibeauty với hơn 33.000 người theo dõi và 83.000 lượt thích.

Điều tra xác định Nhi liên quan trong đường dây ma túy của Dương Minh Tuấn (43 tuổi, tức "Hoàng Nato", ở phường Gia Định).

Theo PC04, "Hoàng Nato" được biết đến là một giang hồ cộm cán, có các mối quan hệ xã hội phức tạp và bị bắt giữ với cáo buộc "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong 10 ngày đêm truy xét liên tục, công an đã làm rõ và "chặt đứt" 8 đường dây tội phạm, bắt giữ và xử lý 126 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây ma túy ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Đáng chú ý, trong số này có nhiều đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, cùng 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người đến từ Đài Loan cấu kết hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét và triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy dạng Etomidate, số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệuliên quan.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên trách, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi khi ngụy trang chất ma túy trong các sản phẩm nhỏ gọn, có hình thức bên ngoài tương tự thuốc lá điện tử thông thường nhằm dễ cất giấu và nhắm trực tiếp vào giới trẻ cũng như các tụ điểm vui chơi, giải trí.

Công an TP.HCM cho biết việc "chặt đứt" các đường dây này ngay từ mắt xích đời thực lẫn không gian mạng thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị không ma túy vào năm 2030.