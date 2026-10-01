Góp ý dự thảo luật ở TP.HCM: KOL, TikToker bán tour du lịch cần công khai gì?

Sáng 1.10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục, thể thao, luật Du lịch, luật Thư viện, luật Điện ảnh, luật Di sản văn hóa, luật Quảng cáo và luật Báo chí.

Hội nghị nhằm chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, chủ trì hội nghị góp ý dự thảo luật ẢNH: UYỂN NHI

Bán tour du lịch qua mạng xã hội phải minh bạch

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung góp ý cho dự thảo sửa đổi, bổ sung luật Du lịch năm 2017. Các đại biểu cho rằng nhiều quy định mới cần được làm rõ hơn để phù hợp thực tế kinh doanh du lịch, nhất là trong bối cảnh giao dịch trực tuyến, bán tour qua mạng xã hội và các mô hình du lịch thiết kế riêng ngày càng phổ biến.

Đại diện Vietravel góp ý, các đại lý du lịch trực tuyến hiện hoạt động rất đa dạng, không chỉ hưởng hoa hồng mà còn có thể thu tiền trực tiếp từ khách. Vì vậy, dự thảo cần quy định rõ hơn để phản ánh đúng bản chất hoạt động của các nền tảng đại lý du lịch trực tuyến.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi luật, sáng 1.10 ẢNH: UYỂN NHI

Một đại biểu khác nêu thêm, với các nền tảng bán dịch vụ xuyên biên giới, cần xem xét họ có phải tuân thủ quy định như doanh nghiệp du lịch trong nước hay không, bao gồm yêu cầu ký quỹ.

Đại biểu này cũng đề nghị dự thảo làm rõ trách nhiệm đối với KOL, KOC, TikToker hoặc các cá nhân quảng cáo, môi giới, bán tour trên mạng xã hội.

Theo đại biểu này, thực tế hiện nay có một số cá nhân quảng cáo tour du lịch trên các nền tảng online nhưng không công khai tour đó thuộc doanh nghiệp nào, doanh nghiệp có giấy phép hay không. Khách hàng trước khi mua tour vì vậy khó thẩm định tính chính danh của đơn vị cung cấp dịch vụ; thậm chí có trường hợp đến khi đi tour mới biết mình sử dụng dịch vụ của công ty nào.

Vị này cho rằng nếu cá nhân quảng cáo, môi giới bán tour du lịch cho doanh nghiệp này nhưng sau đó lại chuyển khách sang doanh nghiệp khác thì rất khó xác định trách nhiệm khi phát sinh sự cố.

Do đó, cần bổ sung quy định yêu cầu hoạt động quảng cáo, mua bán tour thông qua cá nhân trên nền tảng số phải chứng minh rõ doanh nghiệp cụ thể đứng sau sản phẩm, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng và hạn chế tình trạng mua tour online thiếu minh bạch.

Ai kiểm tra bảo hiểm du lịch của khách quốc tế?

Một vấn đề khác được nhiều đại biểu nêu là quy định khách du lịch vào Việt Nam phải có bảo hiểm du lịch. Đại diện Vietravel cho rằng dự thảo cần làm rõ trách nhiệm kiểm tra thuộc về ai: khách du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ quan cấp visa hay cơ quan quản lý khác.

Đối với hợp đồng lữ hành, Vietravel đề nghị cho phép sử dụng hợp đồng điện tử. Theo doanh nghiệp, nhiều khách hàng hiện giao dịch online, đặc biệt là khách trẻ và khách nước ngoài. Nếu chỉ yêu cầu hợp đồng bằng văn bản sẽ gây khó khăn trong quá trình giao dịch.

Các đại biểu tham gia hội nghị ẢNH: UYỂN NHI

Đại diện Hội Luật gia Việt Nam cho rằng quy định khách du lịch phải mua bảo hiểm du lịch là cần thiết, nhưng khi đặt ra nghĩa vụ thì phải có chế tài và cơ chế thực hiện đi kèm.

Theo vị này, các vấn đề như ai mua bảo hiểm, mua vào thời điểm nào, kiểm tra ra sao, xử lý thế nào nếu không mua... cần được Chính phủ quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi khi luật được áp dụng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận nhiều góp ý liên quan đến luật Thư viện, luật Điện ảnh, luật Di sản văn hóa, luật Quảng cáo, luật Báo chí...

Theo bà Thúy, các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ, gửi đến các đơn vị liên quan để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình. Bà cho biết các đại biểu Quốc hội TP.HCM cũng sẽ nghiên cứu những góp ý này để tham gia phát biểu tại phiên thảo luận tổ và thảo luận hội trường của kỳ họp Quốc hội.