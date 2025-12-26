Tìm đâu xa, đây là các thảo dược giúp ngủ ngon, giảm lo âu

Theo bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm thông tin y khoa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, mất ngủ là một dạng rối loạn giấc ngủ khá phổ biến, biểu hiện bằng việc khó đi vào giấc ngủ, ngủ chập chờn, không sâu hoặc tỉnh giấc quá sớm. Nếu kéo dài, tình trạng này không chỉ làm suy giảm hiệu quả công việc, học tập mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tăng huyết áp, đột quỵ, suy giảm trí nhớ và nhiều rối loạn tâm lý khác.

"Bên cạnh việc thay đổi thói quen sinh hoạt khoa học, quản lý căng thẳng, hạn chế sử dụng rượu bia... thì việc sử dụng một số loại thảo dược có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp người bệnh dễ ngủ và ngủ ngon hơn", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Tâm sen

Tâm sen chứa các alkaloid như nuciferin, liensinin và nelumbin, có tác dụng an thần nhẹ, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Các chất này phải dùng đúng liều quy định, khoảng 2-4 g tâm sen mỗi ngày với sự tư vấn của bác sĩ. Lưu ý, nếu sử dụng tâm sen kéo dài với liều cao có thể làm tụt huyết áp, chóng mặt, mệt mỏi.

Hoa cúc

Trà hoa cúc giàu apigenin có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giảm lo lắng. Các hợp chất trong trà hoa cúc tham gia vào quá trình điều hòa chu kỳ giấc ngủ, thúc đẩy cảm giác buồn ngủ, ngủ sâu giấc hơn. Có thể uống 1-2 ly trà hoa cúc trước khi đi ngủ khoảng 30-60 phút để cơ thể thư giãn, vào giấc nhanh.

Atiso

Atiso chứa nhiều cynarin và flavonoid có trong rễ, thân, lá và hoa atiso hỗ trợ chức năng gan, giảm cảm giác mệt mỏi. Atiso còn chứa sắt góp phần giảm lo âu, thư giãn, nhanh vào giấc.

Một số loại trà thảo dược giúp thư giãn thần kinh, giảm lo âu, ngủ ngon hơn ẢNH: AI

Trà vối

Nụ vối giàu polyphenol, flavonoid và tinh dầu có thể giảm cảm giác bồn chồn, khó chịu. Trà vối có tác dụng hỗ trợ nếu sử dụng đều đặn, tuy nhiên không thể thay thế điều trị chuyên khoa với người mất ngủ mạn tính.

Bạch quả

Bạch quả giàu flavonoid và terpenoid có tác dụng chống gốc tự do, tăng tuần hoàn não, giảm căng thẳng, từ đó giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là ở nhóm người lớn tuổi.

Thay đổi lối sống để có giấc ngủ ngon hơn

Bác sĩ Tiến lưu ý các loại thảo dược trên chỉ có tác dụng hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ và không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với những người đang dùng thuốc điều trị, cần tham vấn bác sĩ trước khi kết hợp thảo dược nhằm tránh nguy cơ xảy ra tác dụng phụ hoặc tương tác thuốc.

"Bên cạnh đó, người bị mất ngủ cần xây dựng lối sống lành mạnh, sinh hoạt điều độ, kiểm soát căng thẳng và hạn chế rượu bia để giúp giấc ngủ được cải thiện. Trường hợp mất ngủ kéo dài, dù đã điều chỉnh thói quen sinh hoạt nhưng không cải thiện, người bệnh nên đi khám để được tư vấn và điều trị", bác sĩ Tiến khuyến cáo.