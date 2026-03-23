Tim gặp vấn đề: Dấu hiệu tưởng không liên quan dễ bị bỏ qua

Nhận biết những dấu hiệu này có thể cứu kịp quả tim bạn. Sau đây, tiến sĩ Sagar Shah, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ) chia sẻ những dấu hiệu quan trọng nhất không nên bỏ qua. Ngoài các triệu chứng phổ biến, một số dấu hiệu không xảy ra ở ngực nhưng cảnh báo trái tim đang gặp nguy hiểm, theo tờ Times Of India.

Khó chịu hoặc mệt mỏi khi gắng sức

Cảm thấy kiệt sức sau khi thực hiện các hoạt động hằng ngày vốn trước đây rất dễ dàng như mang túi xách hoặc leo cầu thang, có thể tim đang gặp khó khăn. Khi tim không thể bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, nó sẽ ưu tiên các cơ quan quan trọng, khiến cơ bắp đuối sức.

Đau lan xuống cánh tay

Trong nhiều trường hợp, đau do tim thường lan sang bên trái cơ thể và lan xuống cánh tay và bàn tay trái. Đây là một trường hợp của đau thắt ngực - triệu chứng "cảnh báo" điển hình của một biến cố tim mạch.

Đau hàm hoặc đau họng

Thông thường, đau hàm hoặc đau họng có thể là do vấn đề về cơ hoặc xoang. Tuy nhiên, nếu đau hoặc tức ngực lan lên cổ họng hoặc hàm, đó có thể là dấu hiệu của cơn đau tim, theo Times Of India.

Khó thở

Cảm thấy ngạt thở hoặc khó thở khi nằm xuống hoặc lên dốc? Đây có thể là cách tim báo hiệu nó đang chịu áp lực rất lớn, ngay cả khi vận động nhẹ, cần được chú ý khẩn cấp và có thể là dấu hiệu báo trước của một sự cố nghiêm trọng.

Sưng ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân

Sưng phù xảy ra khi tim không thể bơm hoặc thư giãn đầy đủ, do đó máu từ các chi dưới không thể trở về tim một cách hiệu quả. Máu tích tụ ở chân gây sưng phù ở chân. Nếu giày đột nhiên chật hoặc bị lõm ở gần mắt cá chân khi ấn vào, tim cần được hỗ trợ.

Chóng mặt hoặc choáng váng

Cảm giác này có thể do nhiều nguyên nhân (như mất nước), nhưng nếu kèm theo khó chịu ở ngực hoặc khó thở, có nghĩa là huyết áp đã giảm vì tim không bơm máu đúng cách.

Đổ mồ hôi lạnh không rõ lý do

Đột nhiên đổ mồ hôi lạnh khi đang ngồi yên là một dấu hiệu phổ biến của vấn đề về tim. Nếu đột nhiên bị đổ mồ hôi quá nhiều không rõ nguyên nhân cùng với bất kỳ triệu chứng nào khác, nên đi khám ngay lập tức.

Nếu gặp những triệu chứng kể trên, nên đi bác sĩ ngay lập tức và kiểm tra sức khỏe; điều này có thể ngăn ngừa một sự cố nghiêm trọng, đặc biệt là nếu có các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mức cholesterol và tiền sử gia đình.