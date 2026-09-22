Tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công tại khu vực Dốc Miếu ở Quảng Trị

Ngày 22.9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức kiểm tra, chỉ đạo triển khai tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh tại khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh, cách nay hơn 60 năm.

Đoàn công tác do đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác tại hiện trường tìm kiếm Dốc Miếu ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin từ các nhân chứng, sau quá trình nghiên cứu, xác minh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khảo sát, khoanh vùng khu vực được cho là nơi 11 liệt sĩ hy sinh.

Từ ngày 16.9, lực lượng chức năng bắt đầu tổ chức tìm kiếm tại khu vực này. Đây từng là nơi diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong chiến tranh. Sau hơn 60 năm, địa hình đã thay đổi đáng kể, nhiều dấu tích chiến tranh bị thời gian và hoạt động sản xuất của người dân phủ lấp.

Tại hiện trường, đoàn công tác kiểm tra khu vực tìm kiếm, nghe báo cáo về tiến độ, kết quả khảo sát, việc thu thập thông tin cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Công tác tìm kiếm đang triển khai tại khu vực Dốc Miếu ẢNH: THANH LỘC

Đại tá Trương Viết Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì của cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 cùng các lực lượng tham gia. Ông yêu cầu rà soát kỹ địa bàn, khai thác các nguồn thông tin, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm khi cần thiết; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân, đặc biệt là các nhân chứng, những người từng sinh sống, chiến đấu tại khu vực để thu thập thêm thông tin.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, quá trình tìm kiếm phải được thực hiện tỉ mỉ, đúng quy trình và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt 11 liệt sĩ đặc công tại Dốc Miếu được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương và đồng đội; góp phần làm rõ thêm thông tin về các trận chiến đấu diễn ra tại khu vực này.

