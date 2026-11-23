Cháu Lê Kim Chiêu (tạm đặt), sinh ngày 1.6.2026 Ảnh: Trung tâm cung cấp

Trung tâm tiếp nhận 1 trẻ em là cháu Lê Kim Chiêu (tạm đặt), sinh ngày 1.6.2026, giới tính: nữ (ảnh đính kèm). Trẻ bị bỏ rơi tại khu Ecolake KCN Mỹ Phước 3 (KP.Thạnh Hòa, P.Thới Hòa) vào khoảng 22 giờ 30 ngày 1.6.2026. Đặc điểm nhận dạng: khe hở môi - vòm miệng phải. Hiện tại sức khỏe của trẻ ổn định. Nhằm tạo cơ hội cho cháu được trở về sống cùng gia đình, người thân, Trung tâm thông báo ai là thân nhân của trẻ có tên trên, đề nghị liên hệ theo địa chỉ: đường NK13, KP.Hòa Định, P.Thới Hòa, TP.HCM; điện thoại: 0274.222.2212 để được hướng dẫn thủ tục đón trẻ. Trong vòng 25 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thân nhân đến nhận, quyền lợi của trẻ sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau liên quan đến trẻ sẽ không được xem xét, giải quyết.