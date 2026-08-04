Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ nghi là chiến sĩ đặc công ở Đà Nẵng

Ngày 4.8, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Ngọc Kinh (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin do Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Đức cung cấp, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn khẩn trương khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng phối hợp khai quật, cất bốc hài cốt các liệt sĩ tại khu mộ ẢNH: QUANG CƯỜNG

Theo lời kể của các nhân chứng, tại khu vực phát hiện hài cốt trước đây từng có một khu mộ dài khoảng 15 m, được người dân địa phương gìn giữ, hương khói trong nhiều năm. Đây cũng là địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1974, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ và lực lượng du kích hy sinh nhưng chưa được quy tập.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện các phần xương sọ, xương tay và xương chân của 3 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu bị tác động bởi bom, đạn trong chiến tranh.

Mẫu xương và di vật được tìm thấy tại khu vực khai quật ẢNH: QUANG CƯỜNG

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm cũng thu được một số di vật gồm quai mũ, vỏ mũ cối và các mảnh vải. Căn cứ thông tin thu thập ban đầu cùng đặc điểm các di vật phát hiện tại khu vực khai quật, lực lượng chức năng nhận định 3 hài cốt nghi là của các liệt sĩ thuộc lực lượng đặc công.

Hiện đơn vị, danh tính cũng như thời gian hy sinh của các liệt sĩ đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5.8, UBND xã Hà Nha sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng (xã Hà Nha).