Tìm thấy thi thể 2 ông cháu trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh

Chiều nay 20.2, đại diện UBND xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh.

Thi thể đầu tiên được xác định là ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi, trú xã Tuyên Bình), được phát hiện vào khoảng 9 giờ 30 hôm nay 20.2, cách hiện trường vụ tai nạn không xa.

Thi thể cuối cùng cũng được phát hiện gần khu vực vào lúc 13 giờ chiều nay, đó là cháu Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi).

Thi thể ông Tâm khi được tìm thấy ẢNH: THANH LỘC

Hiện cả 2 thi thể đã được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Như Thanh Niên đưa tin, trưa hôm qua 19.2, một thuyền dân sinh do ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) điều khiển bị chìm khi đang lưu thông trên sông Gianh.

Thời điểm gặp nạn, trên thuyền có 7 người, gồm: ông Tâm, bà Cao Thị Nghịa (68 tuổi, vợ ông Tâm), chị Nguyễn Thị Bích Hà (36 tuổi, con dâu ông Tâm) và các cháu Nguyễn Duy Khánh (12 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (10 tuổi), Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi, con chị Hà), Nguyễn An Nhân (3 tuổi, đều ở thôn Tân Hóa). Gia đình đang di chuyển để đi chúc tết thì xảy ra sự cố chìm thuyền.

Rất đông lực lượng chức năng và người dân tham gia tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh ẢNH: THANH LỘC

Người dân địa phương phát hiện sự việc đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu sống được 3 người, gồm: chị Hà, cháu Khánh và cháu Phát.

2 người tử vong là bà Cao Thị Nghịa (68 tuổi, vợ ông Tâm) và cháu Nguyễn An Nhân (3 tuổi, cháu ông Tâm).

Hai người mất tích, đến sáng nay và đầu giờ chiều nay 20.2 mới tìm được thi thể là ông Tâm và cháu Chinh.



