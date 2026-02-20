Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Tìm thấy thi thể 2 ông cháu trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh

Thanh Lộc
Thanh Lộc
20/02/2026 14:43 GMT+7

Sau 1 ngày tìm kiếm, thi thể 2 ông cháu trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh (Quảng Trị) đã được tìm thấy.

Chiều nay 20.2, đại diện UBND xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh.

Thi thể đầu tiên được xác định là ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi, trú xã Tuyên Bình), được phát hiện vào khoảng 9 giờ 30 hôm nay 20.2, cách hiện trường vụ tai nạn không xa.

Thi thể cuối cùng cũng được phát hiện gần khu vực vào lúc 13 giờ chiều nay, đó là cháu Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi).

Tìm thấy thi thể 2 ông cháu trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh- Ảnh 1.

Thi thể ông Tâm khi được tìm thấy

ẢNH: THANH LỘC

Hiện cả 2 thi thể đã được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Như Thanh Niên đưa tin, trưa hôm qua 19.2, một thuyền dân sinh do ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) điều khiển bị chìm khi đang lưu thông trên sông Gianh.

Thời điểm gặp nạn, trên thuyền có 7 người, gồm: ông Tâm, bà Cao Thị Nghịa (68 tuổi, vợ ông Tâm), chị Nguyễn Thị Bích Hà (36 tuổi, con dâu ông Tâm) và các cháu Nguyễn Duy Khánh (12 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (10 tuổi), Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi, con chị Hà), Nguyễn An Nhân (3 tuổi, đều ở thôn Tân Hóa). Gia đình đang di chuyển để đi chúc tết thì xảy ra sự cố chìm thuyền.

Tìm thấy thi thể 2 ông cháu trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh- Ảnh 2.

Rất đông lực lượng chức năng và người dân tham gia tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh

ẢNH: THANH LỘC

Người dân địa phương phát hiện sự việc đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu sống được 3 người, gồm: chị Hà, cháu Khánh và cháu Phát.

2 người tử vong là bà Cao Thị Nghịa (68 tuổi, vợ ông Tâm) và cháu Nguyễn An Nhân (3 tuổi, cháu ông Tâm).

Hai người mất tích, đến sáng nay và đầu giờ chiều nay 20.2 mới tìm được thi thể là ông Tâm và cháu Chinh.


Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh (đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích.

