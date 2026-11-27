Muốn ứng tuyển vào một vị trí công việc hay chuyển sang một nghề mới nhưng chưa biết bản thân còn thiếu những kỹ năng gì, cần học thêm những gì? Một công cụ ứng dụng AI vừa được giới thiệu tại TP.HCM hướng đến giải quyết vấn đề này dựa trên dữ liệu tuyển dụng thực tế.

Chiều 26.11, tại TP.HCM, Công ty CP Tư vấn và Huấn luyện PlusTalent phối hợp với Mạng lưới Kinh tế và Quản trị Sáng tạo số (DCEM), Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và nền tảng công nghệ nhân sự SmartR ra mắt chuyên đề Đào tạo nhân lực số xuất sắc (DX Workforce).

Buổi lễ ra mắt dự án DX Workforce cùng nhiều công cụ AI ẢNH: NI NA

Chương trình hướng đến xây dựng mô hình kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và chuyên gia, qua đó giúp người học tiếp cận những kỹ năng nghề nghiệp sát với nhu cầu tuyển dụng.

Dùng AI để biết mình cần học thêm gì

Với sinh viên mới ra trường hay người muốn chuyển nghề, một trong những khó khăn là xác định bản thân cần trang bị những kỹ năng nào để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Trong khuôn khổ dự án DX Workforce, ứng dụng SmartR được giới thiệu như một "bản đồ kỹ năng", giúp người học và người lao động nhận diện những kỹ năng mình đang có, những kỹ năng còn thiếu so với yêu cầu của nghề nghiệp mà mình hướng đến.

Ông Văn Nguyễn - nhà sáng lập SmartR chia sẻ về ứng dụng AI trong đánh giá kỹ năng ẢNH: NI NA

Ông Văn Nguyễn - nhà sáng lập SmartR cho biết: "Khi người dùng chọn một nghề nghiệp bất kỳ, AI sẽ đối chiếu dữ liệu tuyển dụng thực tế ngoài thị trường để chỉ rõ họ đang có gì và còn thiếu hụt kỹ năng nào, từ đó gợi ý lộ trình học bù sát với thực tế".

Theo đơn vị phát triển, việc ứng dụng AI trong đánh giá kỹ năng hướng đến giúp người lao động chủ động bổ sung kiến thức, kỹ năng trước những thay đổi của thị trường việc làm. Đồng thời, công cụ cũng được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên có năng lực phù hợp với yêu cầu công việc.

Đánh giá năng lực qua sản phẩm thực tế

Bên cạnh việc ứng dụng AI để nhận diện những kỹ năng người lao động còn thiếu, dự án DX Workforce cũng hướng đến thay đổi cách đánh giá năng lực.

Thay vì dựa chủ yếu vào bằng cấp, chứng chỉ hoặc kinh nghiệm được kê khai trong hồ sơ, dự án hướng đến đánh giá năng lực thông qua sản phẩm và kết quả công việc thực tế.

Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng Ban Chuyên môn DCCA chia sẻ tại chương trình ẢNH: NI NA

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tú Uyên - CEO Công ty PlusTalent cho biết: "PlusTalent theo đuổi một mục tiêu giúp mỗi người làm chủ công việc, giúp doanh nghiệp có đội ngũ đủ năng lực để vận hành và phát triển".

Theo mô hình được giới thiệu, trước khi xây dựng khóa học, hệ thống sẽ rà soát nhu cầu tuyển dụng, mô tả công việc và xu hướng thị trường để xác định những kỹ năng doanh nghiệp đang cần. Trên cơ sở đó, nội dung đào tạo được xây dựng nhằm hạn chế tình trạng kiến thức, kỹ năng người lao động được học không đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Tú Uyên - CEO Công ty PlusTalent (thứ 5 từ trái qua) tại buổi lễ ẢNH: NI NA

Tại sự kiện, PlusTalent ký kết hợp tác với 8 đối tác gồm SmartR, Ngọc Tín, Chợ Thuốc Tốt, ASQTAX, The Synchronizer, Công ty CP Kiến Nhân, CRO Vietnam và Cộng đồng UIC.

Việc hợp tác nhằm mở rộng mạng lưới kết nối, phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, phát triển và đánh giá năng lực số, từng bước đưa mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vào triển khai.















