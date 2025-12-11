Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
11/12/2025 03:43 GMT+7

Tin tức Trạm dừng nghỉ chạy đua tiến độ; Ngân hàng tăng mạnh lãi suất cho vay mua nhà; Úc thi hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.12.2025.

Trạm dừng nghỉ chạy đua tiến độ

- Ảnh 1.

Thi công trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km 205+092 (cạnh núi Sạ Thô, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng)

ẢNH: BÁ DUY

Khi những km cuối cùng của dải cao tốc Bắc - Nam hơn 3.000 km tiến dần về đích, cũng là lúc các trạm dừng nghỉ chạy nước rút bù tiến độ. Cao tốc nối dài tới đâu, nhu cầu trạm dừng nghỉ càng cấp bách tới đó.

Ngân hàng tăng mạnh lãi suất cho vay mua nhà

- Ảnh 2.

Nhiều ngân hàng ngừng cho vay ưu đãi mua nhà đối với người trẻ

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhiều ngân hàng đã dừng các chương trình cho vay mua nhà ưu đãi, đồng thời tăng mạnh lãi suất với khách hàng. 

Úc thi hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

- Ảnh 3.

Từ ngày 10.12, trẻ dưới 16 tuổi ở Úc sẽ không được sử dụng 10 mạng xã hội lớn nhất nước này

ẢNH: REUTERS

Chỉ sau một đêm, nhiều trẻ em trên khắp nước Úc thức dậy và phát hiện mất quyền truy cập mạng xã hội, sau khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. 

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.12.2025

Tin tức Thanh Niên chung tay đào tạo truyền thông, Đề xuất giảm 70% tiền sử dụng đất cho người dân, Ukraine điều chỉnh kế hoạch hòa bình của Mỹ… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.12.2025.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
