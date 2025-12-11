Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.12.2025

Trạm dừng nghỉ chạy đua tiến độ

Thi công trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km 205+092 (cạnh núi Sạ Thô, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng) ẢNH: BÁ DUY

Khi những km cuối cùng của dải cao tốc Bắc - Nam hơn 3.000 km tiến dần về đích, cũng là lúc các trạm dừng nghỉ chạy nước rút bù tiến độ. Cao tốc nối dài tới đâu, nhu cầu trạm dừng nghỉ càng cấp bách tới đó.

Ngân hàng tăng mạnh lãi suất cho vay mua nhà

Nhiều ngân hàng ngừng cho vay ưu đãi mua nhà đối với người trẻ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhiều ngân hàng đã dừng các chương trình cho vay mua nhà ưu đãi, đồng thời tăng mạnh lãi suất với khách hàng.

Úc thi hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Từ ngày 10.12, trẻ dưới 16 tuổi ở Úc sẽ không được sử dụng 10 mạng xã hội lớn nhất nước này ẢNH: REUTERS

Chỉ sau một đêm, nhiều trẻ em trên khắp nước Úc thức dậy và phát hiện mất quyền truy cập mạng xã hội, sau khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.