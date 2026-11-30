Vì sao nên lùi thời hạn hoàn thành sân bay Long Thành?

Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện giai đoạn một sân bay Long Thành đến năm 2027 - 2028 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Lắp đặt máy soi chiếu hành lý xách tay 3D tại nhà ga sân bay Long Thành ẢNH: TTXVN

Thuế mở rộng kênh thông báo tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan thuế đang mở rộng kênh thông báo tạm hoãn xuất cảnh nhưng những ai không nhận thông báo vẫn có nguy cơ không thể tiếp tục hành trình.

Người đại diện doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh nên kiểm tra thông tin về tình trạng nợ thuế trước khi xuất cảnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Mưa lũ, sạt lở tiếp diễn tại bốn tỉnh, thành miền Trung

Mưa lớn kéo dài từ ngày 28.11 đến hôm qua tiếp tục gây ngập lụt và sạt lở, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương thuộc Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa.