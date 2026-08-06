Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.8.2026

Vốn FDI tăng từ lượng đến chất

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 7 tháng đạt nhiều kỷ lục cho thấy mục tiêu thu hút về giá trị dòng vốn vẫn đang duy trì tốt.

Thu hút vốn FDI của VN đang chuyển dịch sang các ngành có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, điện tử,công nghệ thông tin, KH-CN... ẢNH: THÙY LINH

Thi lại không phải để xóa bỏ vi phạm với thí sinh chuyên Tuyên Quang

Dù quyết định tổ chức cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhưng Bộ GD-ĐT khẳng định vẫn xử lý những thí sinh vi phạm sau khi có kết luận điều tra.

Toàn cảnh buổi họp báo của Bộ GD-ĐT thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang ẢNH: TUẤN MINH

Thương chiến Mỹ - Trung đang âm thầm leo thang thế nào?

Những tháng qua, cuộc chiến Iran dẫn đến sự khủng hoảng thị trường năng lượng toàn cầu đã che mờ thương chiến Mỹ - Trung nhưng chiến tranh thương mại giữa hai nước này thực tế đang âm thầm leo thang.