Trụ sở CIA ở bang Virginia ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 25.11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia (ODNI) dường như bị tấn công mạng gây ảnh hưởng thông tin mật.

Theo đó, vụ xâm nhập đã tác động một hệ thống mà các cơ quan tình báo sử dụng để phân tích thông tin từ các nguồn mở. Mức độ nghiêm trọng của vụ xâm nhập vẫn chưa được làm rõ, nhưng các quan chức nhấn mạnh rằng không có thông tin mật nào bị ảnh hưởng.

"Không có sự gián đoạn nào đối với các năng lực trọng yếu hay các hệ thống chứa thông tin mật", một quan chức thuộc ODNI chia sẻ. CIA từ chối bình luận.

Hiện chưa rõ vụ tấn công mạng xảy ra khi nào, ai là thủ phạm, hay vấn đề đã được giải quyết hay chưa.

ODNI là cơ quan giám sát 17 tổ chức tình báo Mỹ, trong đó có CIA. Những năm gần đây, ODNI đã đầu tư vào công tác tình báo từ các nguồn mở, thường là thông tin không mật.

Vụ xâm nhập này là sự kiện mới nhất trong chuỗi các sự cố an ninh mạng hoặc gián đoạn công nghệ, gây chấn động cả chính phủ lẫn khu vực tư nhân tại Mỹ.

Sự việc này dường như không liên quan vụ tấn công mạng nhắm vào cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm trên toàn quốc của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), theo các nguồn tin.

Mỹ phán quyết về Huawei

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một bồi thẩm đoàn tại nước này hôm 24.11 kết tội tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei đánh cắp bí mật thương mại.

Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới, đã trở thành mục tiêu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc công ty này có nguy cơ thực hiện hoạt động báo cáo cho chính phủ Trung Quốc.

Trước đó, Mỹ đã thúc giục các quốc gia không sử dụng cơ sở hạ tầng của Huawei trong quá trình triển khai các mạng di động 5G mới.

Theo AFP dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, phán quyết trên được đưa ra sau phiên tòa kéo dài 3 tháng tại một tòa án liên bang ở New York. Bồi thẩm đoàn đã kết luận Huawei phạm 10 trong số 12 tội danh hình sự theo cáo buộc, bao gồm gian lận ngân hàng, âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ.

Nhà sản xuất thiết bị này bị cáo buộc đã tìm cách chiêu mộ nhân viên từ các công ty viễn thông Mỹ để thu thập thông tin công nghệ. Theo bản cáo trạng ban đầu, dữ liệu đó đã giúp Huawei phát triển các sản phẩm tương tự như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, rồi sau đó bán ra với mức giá thấp hơn.

Theo Financial Times, Huawei bác bỏ các phán quyết kết tội, cho rằng điều này thiếu cơ sở pháp lý hoặc thực tế. Công ty tuyên bố sẽ kháng cáo.

WHO sơ tán nhân viên ở CHDC Congo

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa cho biết các nhân viên y tế đã được sơ tán khỏi một bệnh viện ở CHDC Congo, sau khi họ phải trú ẩn tại đây suốt 3 ngày để tránh các cuộc giao tranh ác liệt.

Ông cho biết các nhân viên WHO, Bộ Y tế CHDC Congo cùng những nhân sự khác đã rời khỏi bệnh viện tại Akwe, thuộc tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt bùng phát dịch Ebola chết người tại nước này.

Các nhân viên y tế tại một trung tâm điều trị bệnh nhân Ebola ở CHDC Cong ẢNH: AFP

Họ đã trú ẩn tại đó giữa cuộc xung đột ác liệt kéo dài hơn 3 ngày và được sơ tán trong điều kiện vô cùng khó khăn, theo ông Tedros.

Do tình trạng mất an ninh gia tăng, một đội ngũ chuyên trách về Ebola gồm các nhân viên WHO và các đối tác đã được di dời tạm thời cho đến khi tình hình lắng dịu.

Đợt bùng phát dịch Ebola tồi tệ nhất từ trước đến nay tại quốc gia Trung Phi đã ghi nhận tổng cộng 5.775 ca tử vong trong số 11.762 trường hợp nhiễm bệnh.

Virus này đã lan rộng khắp các khu vực rộng lớn ở phía đông và đông bắc CHDC Congo, những nơi vốn đã chứng kiến bạo lực trong hơn 30 năm qua giữa quân chính phủ và các nhóm nổi dậy.