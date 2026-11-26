Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột tại Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình podcast "MD Meets" của Đức ngày 25.11, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là "một cuộc chiến ủy nhiệm, trong đó châu Âu đang tài trợ và cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lại Nga", theo AFP.

Ông Kushner - người được chọn làm trung gian trong các cuộc đàm phán với Nga và Ukraine - cảnh báo rằng: "Chỉ cần một vài tính toán sai lầm cũng đủ để tình hình leo thang nghiêm trọng".

Một vụ cháy sau đợt tấn công tại tỉnh Chernihiv (Ukraine) trong ảnh được công bố ngày 25.11 ẢNH: REUTERS

Sau nhiều vòng đàm phán với sự tham gia của Đặc phái viên Steve Witkoff mà vẫn không thể thu hẹp bất đồng giữa Kyiv và Moscow, ông Kushner thừa nhận rằng vấn đề lãnh thổ vẫn là một điểm nghẽn khó giải quyết.

Bên cạnh đó, ông Kushner chỉ trích châu Âu khi vừa ủng hộ Ukraine, vừa tiếp tục chi những khoản tiền khổng lồ để mua năng lượng từ Nga.

Các bên liên quan chưa bình luận về phát biểu của ông Kushner.

Ông Kim Jong-un kêu gọi đa dạng hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết CHDCND Triều Tiên cần đa dạng hóa cách thức sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, đồng thời nhấn mạnh rằng năng lực hạt nhân của nước này hiện đã trở thành một "thực tế", theo AFP dẫn thông tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26.11.

Ông Kim đưa ra phát biểu trong chuyến thị sát một cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân vào ngày 25.11 tại một địa điểm không được tiết lộ. Động thái này diễn ra sau hàng loạt tuyên bố khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân mới hồi tháng 6 ẢNH: AP

"Ngành sản xuất vũ khí hạt nhân cần chú trọng vào việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật cho nhiều nhiệm vụ khác nhau trên nhiều lĩnh vực", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo.

Ông Kim nói thêm rằng đây là "một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, xuất phát từ giá trị quân sự của vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến tranh hiện đại, cũng như từ thực tế không thể tránh khỏi tại khu vực biên giới, nơi đối mặt với quốc gia thù địch nguy hiểm nhất".

Lục quân Mỹ cho nổ các loại thuốc nổ độc hại tại Iowa

Ngày 25.11, Lục quân Mỹ đã cho nổ một lượng lớn thuốc nổ độc hại được lưu trữ tại một thị trấn nông nghiệp nhỏ ở bang Iowa. Lục quân Mỹ cho biết các vật liệu này đã được lưu trữ hơn 15 năm qua và trở nên quá mất ổn định nên gây rủi ro khi di chuyển, do đó phải cho nổ. Đồng thời, Lục quân Mỹ cảnh báo người dân địa phương nên tìm nơi trú ẩn để tránh nguy cơ phơi nhiễm bụi chì.

Các quan chức cho biết 68 thùng chứa chì azide - toàn bộ kho dự trữ loại vật liệu đã bị biến chất này của Mỹ - có nguy cơ tự phát nổ. Do đó, chúng buộc phải bị tiêu hủy ngay tại Nhà máy Đạn dược quân đội Iowa ở Middletown.

Số vật liệu nổ được cho nổ có kiểm soát tại Iowa ngày 25.11 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng khen ngợi chiến dịch này. Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông viết: "Quân đội và các bên liên quan tại Iowa đã làm rất tốt".

Khoảng một giờ sau vụ nổ, Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) thông báo rằng tất cả các thiết bị quan trắc không khí theo thời gian thực của cơ quan này "đều không phát hiện nồng độ chì trong không khí trên toàn khu vực".

Mỹ cấp phép cho SpaceX phóng tới một triệu vệ tinh làm trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 25.11 cấp phép cho Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk phóng tới 1 triệu vệ tinh, nằm trong kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài không gian của công ty này.

Các dự án về trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo đã xuất hiện ngày càng nhiều kể từ năm ngoái, theo AFP.

Bên cạnh SpaceX với chùm vệ tinh của mình, Google cũng đang triển khai một dự án riêng dưới mật danh "Suncatcher", trong khi Blue Origin đã nộp đơn lên FCC cho dự án có tên "Project Sunrise".