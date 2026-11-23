Đảng Dân chủ đã giành ít nhất 258 ghế tại Hạ viện Mỹ (435 ghế), thắng lợi áp đảo chưa từng thấy kể từ năm 1992, theo AP ngày 23.11.

Chưa có đảng nào giành được nhiều ghế như vậy trong một cuộc bầu cử toàn quốc kể từ năm 1992, khi đảng Dân chủ giành được 258 ghế và ông Bill Clinton lên nắm quyền tổng thống. Đảng Cộng hòa chưa từng kiểm soát hơn 250 ghế tại Hạ viện kể từ thời kỳ Đại suy thoái vào cuối thập niên 1920 đến đầu thập niên 1930, theo tờ The New York Times.

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ sau kỳ bầu cử ngày 3.11 ẢNH: AP

Con số 258 ghế đã được xác lập vào ngày 22.11, sau khi ứng viên đảng Dân chủ Chuck Hubbard đánh bại hạ nghị sĩ kỳ cựu đảng Cộng hòa Virginia Foxx tại bang Bắc Carolina. Hiện vẫn còn 4 cuộc đua vào Hạ viện chưa ngã ngũ: mỗi bang Minnesota và Tennessee còn một ghế, trong khi tại Louisiana có 2 ghế sẽ được quyết định trong vòng bầu cử bổ sung vào tháng 12.

Đảng Cộng hòa sẽ nắm giữ ít nhất 173 ghế với tư cách là phe thiểu số.

Kết quả này không chỉ mở ra cơ hội lớn để điều hành, mà còn tạo ra áp lực đáng kể trong việc thực hiện các cam kết và ưu tiên đã đề ra trong chiến dịch tranh cử, theo AP.

Cho đến nay, đảng Dân chủ đã giật được 44 ghế tại Hạ viện, nhiều hơn 4 ghế so với con số 40 ghế mà họ đạt được trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên dưới thời nhiệm kỳ một của Tổng thống Donald Trump vào năm 2018.

Tại Thượng viện Mỹ, đảng Dân chủ cũng có kỳ bầu cử thành công và sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện khóa mới với thế đa số 56-44.

Đối thoại lập chính phủ Israel không đạt kết quả

Các đảng phái của Thủ tướng tạm quyền Israel Benjamin Netanyahu và đối thủ Gadi Eisenkot đã kết thúc một vòng đàm phán mới vào ngày 22.11 mà không đạt được thỏa thuận nào về việc thành lập một chính phủ liên minh - một tiến trình đòi hỏi sự nhượng bộ từ cả hai phía.

Theo AFP, các phái đoàn từ đảng Yashar của ông Eisenkot và đảng Likud của ông Netanyahu đã có cuộc họp kéo dài 4 giờ tại một khách sạn ở Herzliya, gần Tel Aviv, tiếp nối vòng thảo luận đầu tiên diễn ra vào cuối tuần trước.

Ông Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, có thời hạn đến ngày 6.12 để thành lập chính phủ (với khả năng được gia hạn thêm 14 ngày), sau khi cuộc bầu cử hồi tháng 10 không mang lại thế đa số tuyệt đối cho bất kỳ phe phái nào.

Khối của ông Eisenkot có 48 ghế Quốc hội trong khi cần tới 61 ghế để đạt thế đa số. Khối này hiện vẫn còn chia rẽ về phương án thành lập liên minh: liệu có nên liên kết với các đảng Do Thái giáo cực hữu, xích lại gần các đảng của người Ả Rập, hay thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc cùng với đảng Likud.

Ông Netanyahu đang thúc đẩy thực hiện phương án cuối, trong đó có thể bao gồm cơ chế luân phiên vị trí Thủ tướng giữa hai bên - một mô hình từng được áp dụng tại Israel trước đây.

Ông Kim Jong-un nói về con đường của Triều Tiên

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23.11, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố rằng CHDCND Triều Tiên không theo đuổi bá quyền hay sự bành trướng, đồng thời sẵn sàng phát triển quan hệ hữu nghị với các quốc gia tôn trọng chủ quyền của nước này.

"Triều Tiên không tìm kiếm bá quyền hay sự bành trướng. Áp lực cưỡng ép và sự ép buộc hoàn toàn không nằm trong chính sách đối ngoại của đất nước chúng tôi", ông Kim Jong-un phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận quốc thư từ các đại sứ của 10 quốc gia.

Ông nhấn mạnh rằng hòa bình, phát triển và thịnh vượng vẫn là những giá trị cốt lõi trong chính sách đối ngoại của nước này.

Theo ông, Bình Nhưỡng dự định tăng cường quan hệ với tất cả các quốc gia tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Ông Kim Jong-un khẳng định rằng việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền phát triển của đất nước vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy bất ổn.

Phát biểu được đưa ra khi ông Kim tiếp nhận quốc thư từ các đại sứ của 10 quốc gia. Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm, lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên trực tiếp nhận thư ủy nhiệm từ một nhà ngoại giao nước ngoài.

Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên sửa đổi hiến pháp hồi tháng 3, trong đó trao cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, chức vụ do ông Kim nắm giữ, quyền tiếp nhận giấy ủy nhiệm từ các nhà ngoại giao nước ngoài. Theo hệ thống cũ, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội Triều Tiên) đảm nhiệm vai trò này.