Ngày 28.11, Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu đề nghị lập chính phủ thống nhất với chức vụ thủ tướng sẽ được luân phiên với ông Gadi Eisenkot - Chủ tịch đảng Yashar - và sẽ để ông Eisenkot là người đảm nhiệm chức thủ tướng trước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại lễ khai mạc Quốc hội khóa mới hôm 10.11 ẢNH: REUTERS

Theo tờ The Times of Israel, đây được xem là một nhượng bộ đáng kể, đồng thời dường như nhằm tạo ra rạn nứt trong khối các đảng đang nỗ lực thành lập một chính phủ mới mà không có sự tham gia của đảng Likud do ông Netanyahu lãnh đạo.

Trong một tuyên bố, ông Netanyahu đề xuất: "Ông Gadi Eisenkot sẽ giữ chức thủ tướng trước, còn tôi sẽ đảm nhiệm vai trò thủ tướng luân phiên trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ".

Đáp lại, ông Eisenkot đã đưa ra thời hạn 24 giờ để ông Netanyahu cùng đảng Likud đạt được thỏa thuận, đồng thời mời vị thủ tướng bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp. Hai chính trị gia đã đồng ý gặp mặt để thương thảo vào sáng 29.11.

Ả Rập Xê Út - Houthi tiếp tục tấn công qua lại

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã bắn hạ các tên lửa nhắm vào thủ đô Riyadh và những khu vực khác vào ngày 28.11. Trong khi đó, Houthi cũng báo cáo về các cuộc tấn công nhắm vào Yemen, theo AFP.

Liên minh ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen đã liên tục ném bom các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát kể từ khi cuộc nội chiến tại Yemen bùng phát trở lại vào mùa hè vừa qua.

Đáp lại, các tay súng Houthi gần như mỗi ngày đều thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út, đánh vào các cơ sở năng lượng, sân bay và khu tài chính tại Riyadh.

Người phát ngôn của liên minh, ông Turki Al-Malki, viết trên nền tảng X rằng các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa hành trình do Houthi phóng về phía khu vực Riyadh.

Liên minh cho biết cũng đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía miền nam Ả Rập Xê Út - nơi cơ quan phòng vệ dân sự đã đưa ra các cảnh báo.

Trong khi đó, hãng tin chính thức của lực lượng Houthi đưa tin về một cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út nhắm vào Sanaa, thủ đô của Yemen hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm này.

Hãng tin này đăng tải trên Telegram rằng: "8 ngôi nhà và 3 cửa hiệu đã bị hư hại sau khi các lực lượng đối địch từ Ả Rập Xê Út tấn công khu dân cư Bir Abu Shamlah thuộc quận Al-Tahrir, Sanaa". Theo đài truyền hình Almasirah của lực lượng Houthi, một người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Động đất và nhiều dư chấn tại Los Angeles

Sáng 28.11, một trận động đất 5 độ Richter đã gây ra những rung lắc mạnh tại khu vực Los Angeles, bang California (Mỹ).

Tại thành phố Santa Monica, nhiều người đã phải chạy ra khỏi các cửa hàng, trong khi tại sân bay quốc tế Los Angeles, các tấm trần đã rơi xuống bên trong một nhà ga khi trận động đất xảy ra ngoài khơi bờ biển nam California đúng vào dịp cuối tuần lễ Tạ ơn, theo CNN.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 9 giờ 30 sáng, với tâm chấn nằm cách Manhattan Beach khoảng 6 km về phía tây-tây nam, ở độ sâu khoảng 12 km.

Cũng theo USGS, trong vòng 45 phút đầu tiên sau trận động đất chính, đã có ít nhất 4 dư chấn với cường độ từ 2,5 đến 3,7 độ Richter. Cơ quan này ước tính có khoảng 30% khả năng xảy ra một dư chấn với cường độ từ 4 độ Richter trở lên.

Sau đó, người dân tại khu vực Los Angeles trải qua một đợt rung chấn khác với cường độ sơ bộ là 4,5 độ Richter. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass khuyến cáo người dân nên chuẩn bị tinh thần cho các dư chấn có thể xảy ra sau trận động đất vào sáng 28.11, mặc dù hiện tại chưa có cảnh báo nào liên quan đến việc đi lại.