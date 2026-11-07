Mỹ lại tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran ngày 6.11, tập trung vào các hệ thống phòng không của nước này, theo AP sáng 7.11.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về hai tiếng nổ tại khu vực Suza trên đảo Qeshm, hòn đảo nằm trên tuyến đường thủy huyết mạch dành cho các chuyến hàng dầu mỏ.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên, ông Trump mô tả hành động quân sự này là "nhỏ". "Họ đã dựng lên một thiết bị phòng không, và chúng tôi đã phá hủy nó chỉ trong khoảng 15 phút, thậm chí có thể chỉ mất 5 phút", ông Trump nói với các phóng viên ngay sau khi đến West Palm Beach, bang Florida, vào tối 6.11 giờ Mỹ (sáng nay giờ Việt Nam).

Tổng thống Trump phát biểu tại bang Florida ngày 6.11 Ảnh: Reuters

Cũng liên quan Iran, AFP sáng 7.11 đưa tin Mỹ đang treo thưởng 20 triệu USD, kèm theo khả năng hỗ trợ tái định cư, cho bất kỳ thông tin nào liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên nền tảng X rằng chương trình "phần thưởng vì công lý" của Bộ Ngoại giao Mỹ đang đưa ra mức thưởng lên tới 20 triệu USD cùng cơ hội tái định cư cho những ai cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan, chẳng hạn như những cá nhân trong cộng đồng khoa học.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố rằng các lực lượng Mỹ đã thực sự xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran. "Nếu chúng ta không tấn công Iran, thì ngày nay đã chẳng còn Israel nữa. Nếu sở hữu vũ khí hạt nhân, họ chắc chắn đã sử dụng chúng. Họ sẽ hủy diệt cả khu vực Trung Đông", ông Trump phát biểu sáng nay tại Florida.

Dù vậy, Tổng thống Trump cũng cho biết Iran hiện đang rất mong muốn chấm dứt xung đột. "Chúng tôi đang làm việc với họ. Họ đang rất khao khát đạt được một thỏa thuận", ông Trump nói.

Phía Iran chưa bình luận về tuyên bố và động thái mới trên của Mỹ.

Ông Trump bất ngờ thay Chánh văn phòng Nhà Trắng

Ông Stephen Miller, trợ lý gây tranh cãi nhất của Donald Trump và là người vạch ra chiến lược siết chặt nhập cư trên diện rộng, sẽ trở thành Chánh văn phòng Nhà Trắng mới, theo The Guardian ngày 7.11.

Tổng thống Trump đã công bố quyết định bổ nhiệm đầy bất ngờ này, đồng thời xác nhận rằng bà Susie Wiles, chánh văn phòng hiện tại và cũng là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này, đã bị thay thế.



Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump gọi ông Miller, 41 tuổi, là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của mình, đồng thời dành lời khen ngợi cho bà Wiles vì đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Ông Miller sẽ bắt đầu đảm nhận cương vị mới vào ngày 9.11.

Hai gấu trúc Trung Quốc chào sân tại Mỹ

Hai chú gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang đã mang lại niềm vui cho khách tham quan tại Sở thú Atlanta (Mỹ) trong lần ra mắt công chúng vào ngày 6.11. Theo AFP sáng nay, chúng thong thả nhai tre và nằm nghỉ ngơi trong môi trường sống mới tại Mỹ.

Gấu đực Ping Ping và gấu cái Fu Shuang đã từ Thành Đô (Trung Quốc) đến Mỹ vào tháng 9 trên một chuyến bay của FedEx mang tên "Panda Express". Cặp đôi này sẽ được chăm sóc tại cơ sở ở miền nam nước Mỹ trong 10 năm tới.

Phát biểu trước những người có mặt tại Sở thú Atlanta, Giám đốc điều hành Raymond King chia sẻ: "Gấu trúc là loài vật có khả năng đặc biệt trong việc khơi gợi sự tò mò, truyền cảm hứng, mang lại niềm vui và kết nối mọi người trên khắp thế giới. Tinh thần hợp tác tuyệt vời này góp phần kiến tạo tương lai cho một loài vật vốn được yêu mến trên toàn cầu".

Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của hai chú gấu, Sở thú Atlanta đã cải tạo khu vực dành riêng cho gấu trúc và thành lập một đội ngũ chuyên chăm sóc các loài động vật. Sở thú cũng đảm bảo nguồn cung cấp tre ổn định và lâu dài, được trồng ngay tại Atlanta – nơi có khí hậu rất tương đồng với Thành Đô.

Gấu trúc Ping Ping tại Sở thú Atlanta ngày 6.11 Ảnh: AFP

Thay đổi lớn trên chính trường Paraguay

Các nhà chức trách Paraguay đã bắt đầu quản thúc tại gia đối với cựu Tổng thống Santiago Pena, người vừa bị phế truất. Công tố viên Silvia Margarita Gonzalez Vester phát biểu với các phóng viên rằng ông Pena sẽ tiếp tục bị quản thúc tại nơi ở ở Asuncion, theo AFP.

Trước đó hôm 6.11, các thượng nghị sĩ Paraguay đã bổ nhiệm Phó tổng thống Pedro Alliana lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, sau khi bỏ phiếu phế truất người tiền nhiệm Santiago Pena trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng ngân hàng nghiêm trọng.

Ông Alliana, người sẽ giữ chức tổng thống cho đến năm 2028, cam kết sẽ không bỏ mặc hàng triệu khách hàng gửi tiền tại Ngân hàng Ueno, những người đã mất quyền truy cập vào số tiền của mình sau khi ngân hàng này bị tiếp quản.