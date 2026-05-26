Tin vui chạy bộ địa hình: Vietnam Highlands Trail vào hệ thống thi đấu UTMB® World Series

Nâng tầm giải Vietnam Highlands Trail

UTMB® World Series là hệ thống giải chạy địa hình quy mô toàn cầu danh giá nhất hành tinh. Giải đấu được tổ chức khắp nơi trên thế giới và việc tham dự giải giúp các VĐV tích lũy điểm nhằm có cơ hội tham dự vòng chung kết hoặc tham gia các giải đấu cấp độ cao hơn.

VĐV chinh phục giải Vietnam Highlands Trail 2026. Giải đấu chính thức vào hệ thống UTMB® World Series từ năm 2027

Với việc vào hệ thống thi đấu của UTMB® World Series, giải Vietnam Highlands Trail phải tuân thủ quy trình vận hành và các tiêu chuẩn an toàn, chuyên nghiệp nghiêm ngặt. Các cung đường thi đấu được thiết kế để mang lại trải nghiệm tối đa cho các VĐV, đồng thời mở ra cơ hội tích lũy điểm để tham dự UTMB® World Series Finals.

Theo đó, giải Vietnam Highlands Trail 2027 có 5 cự ly gồm 5 km, 10 km, 20 km, 50 km và 100 km. Trong đó ở cự ly 100 km được đánh giá khắc nghiệt, các VĐV sẽ chinh phục cung đường xuyên qua vùng rừng sâu nguyên sinh Bidoup và chinh phục đỉnh cao huyền thoại LangBiang.

Theo thông tin từ BTC, các cự ly của giải Vietnam Highlands Trail 2027 được thiết kế xoay quanh bốn biểu tượng tự nhiên này, dẫn dắt vận động viên đi qua nhiều lớp trải nghiệm khác nhau: từ mặt hồ phẳng lặng, những cánh rừng thông trải dài, các khu rừng già nguyên bản cho đến những đỉnh cao đầy thử thách. Sự thay đổi không chỉ nằm ở điểm xuất phát hay vạch đích, mà diễn ra liên tục trên từng bước chạy khi địa hình, khí hậu và thảm thực vật chuyển dịch theo độ cao.

Giải Vietnam Highlands Trail 2027 hứa hẹn thu hút đông đảo VĐV trong nước lẫn quốc tế khi vào hệ thống UTMB® World Series

Giải Vietnam Highlands Trail 2027 diễn ra từ ngày 8 đến 10.1 được tổ chức bởi Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng và Nexus Sport Events.