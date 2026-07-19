Tin vui cho người dân khi chuyển nhượng nhà, đất

Theo đó, Nghị quyết quy định công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định, sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm: Giấy khai sinh, thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động.

Ngoài ra còn có thông tin tài khoản an sinh xã hội, thông tin số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, thông tin văn bằng, chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), thông tin lý lịch tư pháp, thông tin Mã số thuế cá nhân, giấy đăng ký kết hôn.

Người dân nếu tích hợp 5 loại giấy tờ trên VNeID được giảm 10% lệ phí trước bạ nhà đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Với nhà đất chuyển nhượng sẽ được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đồng thời, công dân thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau: đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Nghị quyết cũng quy định, công dân là người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc đối tượng khác được hưởng các chính sách khuyến khích khác, thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8.2026 đến ngày 28.2.2027.