Tình hình Covid-19 hôm nay 16.2: Nhiều tỉnh có số ca nhiễm vượt mức ngày trước đó

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Có 34.723 ca mắc Covid-19 trong nước tại 63 tỉnh, thành. Bộ Y tế thông báo, từ 16 giờ ngày hôm qua 15.2 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 34.737 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 34.723 ca trong nước (tăng 2.936 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 25.026 ca trong cộng đồng). Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh cao: Hà Nội 3.888 ca, Thái Nguyên 2.497 ca, Hải Dương 1.598 ca, Quảng Ninh 1.536 ca, Hải Phòng 1.487 ca, Phú Thọ 1.332 ca, Ninh Bình 1.316 ca, Nam Định 1.281 ca, Vĩnh Phúc 1.274 ca, Bắc Ninh 1.209 ca, Nghệ An 1.188 ca...

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn giảm 232 ca, Hải Dương giảm 209 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 196 ca. Các tỉnh, thành có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Thái Nguyên tăng 1.203 ca, Quảng Ninh tăng 290 ca, TP.HCM tăng 279 ca. Theo công bố của các sở y tế, hôm nay có 6.882 bệnh nhân khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua ghi nhận 66 ca tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM có 2 ca là 2 trường hợp chuyển đến từ An Giang và Long An, Hà Nội 15 ca, Thanh Hóa 10 ca trong 2 ngày, Đà Nẵng 5 ca, Quảng Nam và Vĩnh Long mỗi nơi 4 ca, Bình Thuận 3 ca...

Mua trang thiết bị y tế phòng Covid-19 ở Bạc Liêu có giá chênh lệch cao bất thường. Ngày 16.2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, vừa ký báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy về kinh phí mua trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoạt động thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo báo cáo, kinh phí mua trang thiết bị y tế cho các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 tuyến huyện hơn 60 tỉ đồng. Trao đổi với PV Thanh Niên, giám đốc một bệnh viện trong tỉnh cho biết qua đối chiếu, phát hiện nhiều thiết bị y tế cùng loại nhưng các trung tâm y tế tuyến huyện mua có giá chênh lệch cao bất thường.

Cụ thể, hệ thống X-quang di động kỹ thuật số DR, Trung tâm Y tế TX.Giá Rai mua với giá 3,5 tỉ đồng; Trung tâm Y tế H.Hồng Dân mua với giá 1,59 tỉ đồng; Trung tâm Y tế H.Hòa Bình mua với giá 4,5 tỉ đồng. Với hệ thống máy siêu âm màu 4D, 4 đầu dò, Trung tâm Y tế H.Hồng Dân mua với giá 1,764 tỉ đồng/máy. Còn máy siêu âm màu, 3 đầu dò, Trung tâm Y tế H.Hòa Mua mua với giá lên đến 4,1 tỉ đồng/máy. Trung tâm Y tế H.Đông Hải thì mua máy siêu âm màu, 3 đầu dò có giá 1,8 tỉ đồng/máy. Đối với đèn đặt nội khí quản có camera, Trung tâm Y tế TX.Giá Rai mua với giá chỉ 100 triệu đồng/cái. Trong khi đó, bộ đèn đặt nội khí quản thông thường, nhưng Trung tâm Y tế H.Hòa Bình mua với giá 180 triệu đồng/cái…

Sau phản ánh của Thanh Niên, thị trấn du lịch biển nới quy định phòng chống dịch Covid-19. Trưa 16.2, ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND H.Gio Linh (Quảng Trị) đã ký thông báo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn H.Gio Linh có 10/17 xã, thị trấn thuộc vùng xanh, 7/17 xã thuộc vùng vàng. Chiều cùng ngày, UBND TT.Cửa Việt có công văn điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 2. Theo đó, các hoạt động sự kiện ngoài trời được tổ chức nhưng tập trung không quá 50% sức chứa và không tập trung trên 50 người tại một thời điểm; vận tải hành khách, đường thủy nội địa được khôi phục; lưu thông, vận chuyển hàng hóa được hoạt động. Cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch, nhà hàng, quán ăn... được hoạt động nhưng số người tập trung tối đa không quá 50% sức chứa.

Trước đó, hôm 15.2, Thanh Niên đăng bài “Quảng Trị: DN dịch vụ “than trời” vì thị trấn du lịch biển siết quy định chống dịch”, phản ánh ngày 14.2 chính quyền TT.Cửa Việt đã ra rất nhiều quy định khắt khe khi nâng cấp độ chống dịch lên cấp 4. Hầu hết hoạt động kinh doanh dịch vụ (ăn uống, nghỉ dưỡng, du lịch, tham quan du lịch...) đều bị ngừng hoạt động, trong khi Cửa Việt là thị trấn du lịch biển của cả tỉnh Quảng Trị. Trước tình huống đó, nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đã gửi phản ánh bày tỏ bức xúc đến Thanh Niên.

Thanh Hóa ghi nhận 8 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua. Ngày 16.2, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính từ 16 giờ ngày 15.2 đến 16 giờ ngày 16.2, toàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 781 ca mắc mới. Trong đó, 280 ca phát hiện trong cộng đồng, 256 ca phát hiện qua sàng lọc y tế, 245 ca phát hiện trong khu cách ly.





Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, Thanh Hóa ghi nhận 8 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại tỉnh này lên 47 người. Các bệnh nhân tử vong phần lớn đều là những người có bệnh lý nền. Tính từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021) đến 16 giờ ngày 16.2, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận tổng cộng 31.564 ca mắc Covid-19.

Nghệ An tạm dừng xe khách, xe buýt ở vùng dịch Covid-19 cấp độ 4. Sở GTVT Nghệ An vừa ban hành thông báo yêu cầu tạm hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An kể từ 0 giờ ngày 16.2 cho đến khi có thông báo mới đối với các xã, phường có dịch Covid-19 cấp độ 4. Theo đó, tạm dừng vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh đi và đến các bến xe: bến xe phía đông TP.Vinh, bến xe chợ Vinh, bến xe miền Trung; xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe vận chuyển học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.Vinh và trên các xã, phường, thị trấn có dịch được công bố cấp độ 4.

Đến nay, Nghệ An có 99 xã, phường, thị trấn có dịch cấp độ 4, trong đó tại TP.Vinh có 22/25 phường, xã có dịch ở cấp độ cao nhất này; ngoài ra có 51 phường, xã, thị trấn cấp độ 3 (nguy cơ cao); 165 phường, xã, thị trấn cấp độ 2 (nguy cơ). 10 ngày qua, Nghệ An ghi nhận trên 2.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, vượt nhiều lần so với trước Tết Nguyên đán.

11 thanh niên trúng nghĩa vụ quân sự ở Quảng Nam dương tính Covid-19. Sáng 16.2, thượng tá Trần Cao Thái, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự H.Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết trong số thanh niên đủ điều kiện, trúng tuyển nhập ngũ đợt 1 năm 2022 của Bắc Trà My có 11 trường hợp dương tính với Covid-19. Theo thượng tá Thái, sáng cùng ngày H.Bắc Trà My làm lễ giao quân với 110 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 90 thanh niên làm nghĩa vụ quân đội và 20 thanh niên nhập ngũ làm nghĩa vụ công an. Trong số 11 người trúng tuyển dương tính Covid-19, có 9 thanh niên làm nghĩa vụ quân đội và 2 thanh niên nhập ngũ làm nghĩa vụ công an.

“Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện lấy thanh niên khám, trúng tuyển dự phòng giao quân trước cho các đơn vị nhận quân. Trường hợp giao các thanh niên trúng dự phòng vào đơn vị mà nhận rồi, thì sẽ cho các thanh niên sau khi điều trị Covid-19 khỏi sẽ lại về địa phương tiếp tục làm ăn, năm sau đi lại. Đối với các tân binh dự phòng khi vào đơn vị nhận quân mà trong đó khám sức khỏe có vấn đề không đảm bảo mà cần phải đổi, thì sau khi kết thúc điều trị Covid-19 sẽ đưa các thanh niên trúng tuyển mà mắc Covid-19 đó đi bàn giao lại”, thượng tá Thái nói.