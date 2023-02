Tình hình Covid-19 ngày 21.2: Sinh viên Trung Quốc quay lại trường

Sinh viên đạp xe đến lớp vào ngày đầu tiên của học kỳ mới tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải vào ngày 20.2 CHỤP MÀN HÌNH HOÀN CẦU THỜI BÁO

Hoàn Cầu thời báo ngày 20.2 đưa tin các trường đại học trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu cho sinh viên quay lại lớp. Nhiều trường đại học ở Bắc Kinh đã bắt đầu học kỳ mới vào ngày 20.2, trong khi các trường đại học ở Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang đã bắt đầu học kỳ mới vào tuần trước.

Dù sinh viên không còn phải trình kết quả xét nghiệm Covid-19, các biện pháp phòng ngừa thông thường vẫn chưa bị loại bỏ. Học sinh được yêu cầu theo dõi sức khỏe của mình trước khi trở lại trường học và các địa điểm công cộng trong khuôn viên trường sẽ được khử trùng và thông gió.

Các lớp học được tổ chức trở lại trong bối cảnh tình hình kiểm soát dịch bệnh ở Trung Quốc có sự khởi sắc. Trong thông báo mới ngày 19.2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc khẳng định số người chết liên quan Covid-19 đã giảm mạnh từ mức cao nhất hằng ngày là 4.273 ca vào ngày 4.1 xuống còn 6 người hôm 16.2

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc còn nói rằng tất cả các trường hợp tử vong kể từ tháng 12.2022 đều do các biến thể phụ của biến thể Omicron gây ra, với 60% là do biến thể BA.5.2.48 và gần 29% là do biến thể BF.7.14.

Tuy vậy, việc một số sinh viên ở Hàng Châu bị sốt và ít nhất 3 trường tại đây tạm dừng các lớp học đã gây chú ý. Các cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hàng Châu ngày 20.2 đã đảm bảo với công chúng rằng tất cả sinh viên đều bị nhiễm bệnh lần đầu. Họ cũng cho biết đây là một hiện tượng bình thường và không phải là sự khởi đầu của một làn sóng dịch bệnh mới.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 21.2 cũng báo cáo các con số ghi nhận trong ngày 20.2. Theo đó, Hàn Quốc có thêm 11.880 người bệnh và 8 ca tử vong mới do Covid-19.

Tại Nhật Bản, số ca nhiễm và tử vong được báo cáo trong ngày 20.2 lần lượt là 7.020 và 51 trường hợp, tiếp tục giảm so với những ngày trước đó.