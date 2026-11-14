Tình hình lao động việc làm ở TP.HCM mới nhất

TP.HCM gia tăng lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản trả lời báo chí về tình hình thị trường lao động việc làm TP.HCM. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM tiếp nhận 171.578 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 3,89% (6.422 hồ sơ) so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số này, 146.855 trường hợp đã được thẩm định và ban hành quyết định hưởng. Tổng kinh phí theo các quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đạt hơn 5.122 tỉ đồng.

Sở Nội vụ nhận định mức tăng này phản ánh 2 xu hướng của thị trường lao động. Một bộ phận người lao động chủ động tạm ngừng việc khi hết hạn hợp đồng hoặc muốn thay đổi định hướng nghề nghiệp để tìm vị trí phù hợp hơn. Trong thời gian chuyển tiếp, họ thực hiện quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và sắp xếp lại nhân sự, làm thay đổi nhu cầu lao động ở một số bộ phận truyền thống.

Thị trường việc làm TP.HCM ghi nhận 171.578 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026 ẢNH MINH HỌA: XUÂN KHÁNH

Việc làm TP.HCM quý 4/2026: Tăng nhu cầu tuyển dụng lao động

Sở Nội vụ thông tin, trong 9 tháng năm 2026, TP.HCM giải quyết hỗ trợ học nghề cho gần 5.100 người. Thành phố cũng tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho 100% người lao động đến làm thủ tục; qua đó, hàng chục ngàn người được kết nối với doanh nghiệp và quay lại thị trường lao động.

Theo đơn vị này, phần lớn người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM đã có tay nghề và kinh nghiệm, đồng thời muốn sớm có thu nhập. Vì vậy, nhiều người ưu tiên tìm việc qua kênh giới thiệu trực tiếp để có thể đi làm ngay, thay vì dành từ 3 - 6 tháng tham gia khóa đào tạo nghề mới.

Sở Nội vụ dự báo thị trường việc làm TP.HCM trong quý 4/2026, nhu cầu tuyển lao động thời vụ và lao động phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2027 sẽ tăng mạnh. Cùng lúc, một số doanh nghiệp tổng kết kế hoạch năm, tái cấu trúc nhân sự; một bộ phận người lao động muốn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trước kỳ nghỉ tết.

Vì vậy, lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý 4/2026 dự kiến duy trì tương đương các quý trước. Mức biến động cụ thể phụ thuộc tình hình sản xuất và đơn hàng thực tế từng tháng.