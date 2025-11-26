Tình người thắp sáng nơi rốn lũ

Sáng 25.11, đoàn công tác của Báo Thanh Niên và Công ty CP Yến Việt có mặt tại xã Diên Điền (Khánh Hòa). Con đường dẫn vào thôn Trung 1 vẫn còn loang lổ bùn đất. Nhưng giữa khung cảnh ấy, từng nụ cười, cái nắm tay của người dân khi nhận quà đã giúp không khí trở nên ấm hơn.

Những chai nước, thùng mì, cùng phần tiền mặt được trao tận tay từng hộ dân. "Cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn các anh, chị nhiều lắm", bà Trần Thị Bé (ở thôn Trung 1) ôm chặt túi quà, mắt đỏ hoe. Tại P.Đông Hòa (Đắk Lắk, thuộc Phú Yên cũ), đoàn đã trao 400 suất quà là các vật phẩm thiết yếu như: cháo yến, gạo, dầu ăn, nước đóng chai các loại, sữa, thuốc men...

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn ở Diên Điền ẢNH: BÁ DUY

Đợt này, Báo Thanh Niên và Công ty CP Yến Việt hỗ trợ người dân xã Diên Điền và P.Đông Hòa 80 triệu đồng tiền mặt, 150 triệu đồng nhu yếu phẩm, cùng 2.000 thùng sản phẩm như cháo yến, nước suối, nước mận muối, trà lá vối, cà phê muối. Những phần quà đến kịp thời, tiếp sức cho hàng trăm hộ dân giữa giai đoạn khó khăn nhất.

Chiều 25.11, khi PV Thanh Niên quay lại rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk, thuộc Phú Yên cũ), bùn đất vẫn đặc quánh, cây cối nằm ngổn ngang, xác gia súc bốc mùi ám ảnh. Bà Nguyễn Thị Cúc (53 tuổi, ở thôn Phú Hữu) bị tật, tự đẩy xe lăn chất đồ cứu trợ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. "Mừng lắm chú ơi. Đau chân quá nên mấy bữa nay không đi xin được", bà Cúc nói, tay run run giữ túi quần áo. Nhà chỉ có hai bà cháu, người cháu thì đau ốm triền miên, lũ về cuốn sạch tài sản. PV Thanh Niên thay mặt bạn đọc trao hỗ trợ 1 triệu đồng.

Không xa đó, cụ Nguyễn Thị Phận (80 tuổi) lặng lẽ nhặt từng tấm gỗ còn sót lại sau khi căn nhà bị lũ cuốn trôi. Nhận quà từ bạn đọc, đôi tay cụ run lên. "Già rồi, làm gì ra tiền nữa. Có người thương gửi quà, mừng chảy nước mắt", cụ nói rồi bùi ngùi nhìn khoảng sân hoang tàn. Gia đình cụ Trần Văn Khánh (76 tuổi) cũng nhận gần 30 triệu đồng bạn đọc Báo Thanh Niên gửi tặng. Khoản tiền là nguồn lực quý giá để gia đình cụ và 3 người con bắt đầu dựng lại mái nhà.

PV Thanh Niên cũng đến nhà anh Phạm Văn Hảo (41 tuổi), người đàn ông mất trắng căn nhà sau trận lũ. Vợ con phải tá túc nhà ngoại, còn anh Hảo ngủ tạm dưới hiên còn sót lại. "Có 2 triệu đồng, tôi mua được tấm bạt che, với cuốc xẻng dọn dẹp. Có gì cũng phải gắng mà làm lại", anh nói, mắt đỏ hoe.

Ở thôn Mỹ Điền (xã Hòa Thịnh), ông Lê Hùng Nhựt (55 tuổi) lom khom nhặt từng món đồ còn sót lại. Ngôi nhà bị lũ cuốn đi, nhưng điều làm ông đau nhất không phải tài sản, mà là tương lai của cháu ngoại Lê Quý Nghĩa, học lớp 7 Trường THCS Đồng Khởi. Cha mẹ Nghĩa chia tay, ông bà ngoại nuôi cháu bằng tiền làm lông vịt từng bữa. "Giờ áo quần, sách vở của cháu mất hết, nhà cũng không còn…", ông Nhựt nghẹn lời. Nhận khoản hỗ trợ 4 triệu đồng từ bạn đọc qua PV Thanh Niên, ông bật khóc: "Nhờ mọi người giúp, tôi có niềm tin dựng lại nhà, cho cháu có chỗ học hành đàng hoàng".

Bà Nguyễn Thị Dậu, chủ cơ sở Như Lan (TP.HCM), góp 300 triệu đồng hỗ trợ người dân các vùng đang chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ tại miền Trung ẢNH: CẨM NHI Bà chủ Như Lan góp 300 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Sáng 24.11, bà Nguyễn Thị Dậu (thường gọi là dì Gái), chủ cơ sở Như Lan (TP.HCM), đến tòa soạn Báo Thanh Niên góp 300 triệu đồng hỗ trợ người dân các vùng đang chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ tại miền Trung. Bà Dậu cho biết bà đọc Báo Thanh Niên hằng ngày, những bài viết và hình ảnh về vùng rốn lũ Phú Yên cũ trên báo những ngày qua khiến bà vô cùng xúc động. Nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, nhiều phận người trắng tay sau dòng nước dữ, bà nghĩ mình không thể ngồi yên. Với tấm lòng của một người con gốc miền Trung luôn chan chứa nghĩa đồng bào, bà tin tưởng gửi số tiền trên nhờ Báo Thanh Niên làm cầu nối chuyển đến đúng những hoàn cảnh đang cần được giúp đỡ nhất. "Tôi xót xa lắm! Chỉ mong bà con sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định lại cuộc sống", bà Dậu nói trong sự chân thành, lặng lẽ nhưng đầy ấm áp. Ngoài ra, bà Dậu còn chia sẻ sẽ tiếp tục đồng hành, không chỉ trong giai đoạn cứu trợ khẩn cấp mà còn trong công cuộc tái thiết lâu dài, giúp bà con xây lại nhà cửa, ổn định sinh kế để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Đại diện Báo Thanh Niên đã gửi đến bà Dậu lời cảm ơn sâu sắc vì tấm lòng dành cho người dân vùng bão lũ và trân trọng trao thư cảm ơn của báo đến bà (ảnh). Cẩm Nhi



