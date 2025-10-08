Tinh thần xung kích biến thành hành động

Ngay sau khi bão Bualoi (bão số 10) vừa tan, T.Ư Đoàn đã lập tức vào cuộc với tinh thần tình nguyện hết sức khẩn trương. Cuộc họp trực tuyến khẩn đã được tổ chức với tất cả các tỉnh, thành đoàn để chỉ đạo công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả. Sự phản ứng nhanh, đồng bộ và kịp thời ấy cho thấy vai trò nòng cốt của T.Ư Đoàn trong việc huy động sức trẻ cả nước, biến tinh thần tình nguyện thành hành động cụ thể, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bão lũ có thể cuốn trôi hoa màu, tài sản, nhưng không thể cuốn trôi lòng nhân ái và tinh thần cộng đồng của người trẻ. Nhiều thanh niên âm thầm dấn thân, không ngại gian khổ, lấm lem bùn đất, chỉ với một suy nghĩ giản dị: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Chính họ - những người trẻ mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết - đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi thiên tai bão lũ.

Những công việc tưởng chừng nhỏ bé - dọn sạch bùn, dọn cây chắn đường, chắp lại mái nhà bị tốc - lại mang ý nghĩa lớn lao. Ở nơi tan hoang, tình người vẫn sáng, và trong những ngày gian khó, thanh niên đã chọn dấn thân, cống hiến.

Ở Nghệ An, ngay khi nước rút, hàng ngàn bạn trẻ đã có mặt tại các xã ngập sâu để khiêng bàn ghế, dọn lớp học, khơi thông cống rãnh, gỡ từng tấm tôn bị gió cuốn. Nhiều nhóm thanh niên bỏ tiền mua sơn, mua vật liệu để giúp các trường mầm non sơn sửa lại tường, làm sân chơi mới cho học sinh.

Tại Thanh Hóa, lực lượng thanh niên xung kích cùng bộ đội, công an khơi thông đường, giúp người dân di chuyển đồ đạc, cứu gia súc, gia cầm. Các bạn trẻ còn tổ chức "bếp ăn dã chiến" ngay giữa sân đình, nấu hàng trăm suất cơm miễn phí mỗi ngày cho bà con vùng bị cô lập. Những nồi cơm nóng hổi, những lời động viên giản dị đã sưởi ấm biết bao trái tim giữa thời điểm khó khăn.

Hoặc ở Hà Tĩnh, hình ảnh đoàn viên xã Hương Khê lội nước hàng giờ liền để trao gạo, mì, sữa cho các hộ dân bị cô lập khiến nhiều người xúc động. Có bạn trẻ chỉ mới 18, 19 tuổi nhưng không ngần ngại vác từng bao gạo nặng trên vai, dầm mình trong mưa để đến được những ngôi nhà còn ngập sâu…

Hoạt động tình nguyện của thanh niên không chỉ dừng lại ở hỗ trợ khẩn cấp, mà còn là sự đồng hành lâu dài với cộng đồng. Nhiều đội hình đã tổ chức dựng lại trường học, khôi phục vườn rau, lắp đặt hệ thống nước sạch, giúp người dân sớm ổn định sinh kế. Ở đó, tinh thần vì cộng đồng được thể hiện không bằng lời nói mà bằng hành động thiết thực.

Bão lũ đi qua, lòng nhân ái và tinh thần xung kích biến thành hành động, những dấn thân của người trẻ trong thời khắc gian khó lại tỏa sáng. Họ minh chứng cho tinh thần tiên phong trong mọi phong trào vì cộng đồng. Mỗi hành động đẹp của thanh niên sau bão lũ đều góp phần thắp sáng niềm tin, lan tỏa giá trị nhân văn của những công dân trẻ đầy trách nhiệm. Họ đến với người dân bằng cả trái tim - không vì mệnh lệnh hành chính, mà vì một sự thôi thúc từ bên trong: khát vọng được sẻ chia, được cống hiến, được sống có ích cho cộng đồng.