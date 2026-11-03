Tình yêu chắp cánh cho sự nghiệp thăng hoa

Những chàng kình ngư lãng mạn

Mới đây, nam kình ngư số 1 VN Nguyễn Huy Hoàng "gây sốt cõi mạng" khi lần đầu công khai bạn gái. Gần như cùng thời điểm, ngôi sao bóng chuyền VN Đoàn Thị Lâm Oanh đăng bức ảnh đứng bên cạnh bạn trai trong ngày vui cùng CLB Binh chủng Thông tin đăng quang giải vô địch nữ quốc gia 2026 tại Vĩnh Long. Người ấy không ai khác chính là Nguyễn Huy Hoàng.

Huy Hoàng và Lâm Oanh sắp về chung một nhà ẢNH: NVCC

Dù theo đuổi hai môn thể thao khác nhau, Huy Hoàng và Lâm Oanh nên duyên nhờ tình đồng hương Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Từ việc trò chuyện trên mạng xã hội đến những lần gặp gỡ ngoài đời, chàng kình ngư sinh năm 2000 và cô gái bóng chuyền sinh năm 1998 dần tìm thấy sự đồng điệu, để rồi tình yêu đến thật tự nhiên "như đã hẹn bao giờ". Cuộc tình của hai ngôi sao được gia đình đôi bên ủng hộ, vun đắp. Ở SEA Games 33 vào cuối năm 2025 tại Thái Lan, cả gia đình Lâm Oanh đã đến địa điểm môn bơi để cổ vũ cho Huy Hoàng, chia sẻ niềm vui lập cú đúp HCV trên đường đua xanh. Chàng "rái cái sông Gianh" cũng đến cổ vũ bạn gái Lâm Oanh giành HCB cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN.

Tình yêu giúp sự nghiệp kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên thăng hoa ẢNH: NVCC

Kết thúc SEA Games 33, Huy Hoàng và Lâm Oanh tự thưởng cho mình chuyến du lịch tại Côn Đảo. Đứng trước biển, trong vòng tay của bạn trai, cô gái nói lời hạnh phúc: "Đại dương kia chẳng sâu như em yêu anh đâu". Huy Hoàng cũng báo tin vui sẽ "rước nàng về dinh" vào đầu năm mới 2027. Trước mắt cả hai dồn quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chuẩn bị khởi tranh ở TP.HCM.

Chuyện tình của hai tuyển thủ bơi Phạm Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên mang màu sắc rất riêng. Sau hơn 3 năm gắn bó, hình ảnh quen thuộc của cặp đôi là sánh bước bên nhau tại các giải đấu, trên cổ lấp lánh những tấm huy chương. "Hoàng tử ếch" làng bơi VN chia sẻ vì cùng là VĐV đỉnh cao nên cả hai dành phần lớn thời gian cho tập luyện, thi đấu và chỉ tranh thủ hẹn hò vào dịp cuối tuần. Chàng kình ngư sinh năm 2001 và bạn gái kém 4 tuổi thống nhất tập trung phát triển sự nghiệp trước khi tính chuyện tương lai.

Đồng vợ đồng chồng

Niềm đam mê cờ vua là cầu nối để 2 kỳ thủ hàng đầu VN Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên trở thành bạn đời, cùng nhau phát triển sự nghiệp. Cùng ăn tập ở đội tuyển cờ vua VN thời gian dài, Trường Sơn và Thảo Nguyên bén duyên tình cảm. Quyết định về chung mái nhà từ năm 2015 giúp cả hai "thăng hoa" trong sự nghiệp. Thảo Nguyên chia sẻ Trường Sơn hỗ trợ cô rất nhiều về chuyên môn và cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. "Đồng vợ đồng chồng", Trường Sơn và Thảo Nguyên giành rất nhiều thành công cho cờ vua VN ở đấu trường quốc tế. Kỷ niệm đẹp nhất của hai người là sát cánh tranh tài ở nội dung cờ nhanh tại SEA Games 31 diễn ra năm 2022 và cùng bước lên bục đăng quang trên sân nhà. Đến nay, hai vợ chồng vẫn tập luyện và thi đấu cờ vua đỉnh cao.

Phạm Thanh Bảo cùng bạn gái Mỹ Tiên đều là những VĐV bơi xuất sắc ẢNH: NVCC

Vợ chồng Đức Phát và Ánh Nguyệt mới có con đầu lòng ẢNH: NVCC

Cặp “tiên đồng ngọc nữ” Trương Minh Sang và Nguyễn Thu Hà ẢNH: NVCC

Hai vợ chồng nổi tiếng của khiêu vũ thể thao Khánh Thi và Phan Hiển ẢNH: NVCC

Cặp trai tài gái sắc của cầu lông VN Nguyễn Tiến Minh - Vũ Thị Trang cũng rất đáng ngưỡng mộ bởi sự kiên trì theo đuổi đam mê. Ở tuổi 43, Tiến Minh vẫn xông pha thi đấu các giải trong nước lẫn quốc tế, khiến các đối thủ đáng tuổi con cháu phải nể phục. Vũ Thị Trang vẫn giữ được vị thế tốp đầu cầu lông nữ VN, chỉ sau Nguyễn Thùy Linh.

Thể thao VN còn nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng như HLV đội thể dục dụng cụ VN Trương Minh Sang và HLV đội thể dục Nguyễn Thu Hà; tay vợt cầu lông Lê Đức Phát và cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt; vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển.