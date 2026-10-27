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    Kình ngư Huy Hoàng và chuyền hai Lâm Oanh công khai tình cảm, ấn định ngày cưới

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng cùng chuyền hai bóng chuyền Đoàn Thị Lâm Oanh vừa công khai tình cảm và tiết lộ ngày về chung mái nhà.

    Trên trang cá nhân mạng xã hội, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng "khoe" hình chụp chung, chia vui cùng bạn gái Đoàn Thị Lâm Oanh, là chuyền hai của CLB Binh chủng Thông tin vừa đoạt danh hiệu vô địch bóng chuyền nữ quốc gia 2026 tại Vĩnh Long. Lâm Oanh cũng lần đầu chia sẻ bức ảnh của bạn trai lên mạng xã hội.

    Kình ngư Huy Hoàng và chuyền hai Lâm Oanh công khai tình cảm, ấn định ngày cưới- Ảnh 1.

    Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng công khai bạn gái Đoàn Thị Lâm Oanh cùng kế hoạch về chung mái nhà

    ẢNH: NVCC

    Nguyễn Huy Hoàng cho biết, cả 2 quen nhau lâu rồi nhưng không công khai để tránh ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống bởi muốn tập trung tốt nhất cho sự nghiệp. Cả 2 đã quyết định tổ chức tiệc cưới vào tháng 1.2027, về chung mái nhà.

    Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 tại Quảng Bình (nay là Quảng Trị), là kình ngư số 1 Việt Nam nhiều năm liền thống trị cự ly 1.500 m, 800 m tự do ở SEA Games. Anh từng đoạt HCB nội dung 1.500 tự do ở ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia. Trong khi đó Đoàn Thị Lâm Oanh sinh năm 1998 là chuyền hai nhiều năm khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và CLB Binh chủng Thông tin.

    Tại ASIAD 20 vừa qua ở Nhật Bản, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể chạm tay vào huy chương. Đoàn Thị Lâm Oanh không cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự ASIAD 20. Sau đó cô cùng CLB Binh chủng Thông tin xuất sắc đoạt danh hiệu vô địch giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 sau chiến thắng trước CLB Hà Nội Tasco Auto ở chung kết. Đây là chức vô địch lần thứ 13 của CLB Binh chủng Thông tin và lần đầu tiên của đội bóng này kể từ năm 2021.

    Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng có mặt ở Vĩnh Long để cổ vũ, động viên bạn gái Lâm Oanh trên hành trình chinh phục ngôi vương ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia vừa qua.

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