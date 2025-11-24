Tình yêu và đời sống trong Phố của Phan

Với 45 tác phẩm sơn dầu, họa sĩ - nhà giáo Nguyễn Trung Phan (1960 - 2024) - nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, đưa người xem vào hành trình chiêm nghiệm ký ức, trong thời gian và nhịp thở của đô thị, được ông ấp ủ và sáng tác qua nhiều giai đoạn. Đó là nơi ông lưu giữ nhịp thở của phố: ánh đèn vàng thao thức, vệt rêu phong trên mái ngói xưa, những góc phố thân thuộc mà xa vắng. Ở đó, những sinh vật nhỏ bé, như con mèo, chú sóc, hay con cua, xuất hiện như những ẩn dụ hóm hỉnh về sự sống bền bỉ, len lỏi giữa lòng đô thành.

Tác phẩm tại triển lãm Phố của Phan Ảnh: BTC

Nếu như chủ đề không gian Phố xưa lưu giữ cảnh quan đô thị với một nỗi hoài niệm sâu sắc: Phố thức giấc, Bóng hoàng hôn, Phố mơ, Phố nắng, Phố khuya, Phố hoa, Phố đêm, Phố vàng…, thì đề tài Sinh vật của phố lại chạm đến sự hóm hỉnh, gần gũi và đầy chất thơ nơi đời sống phố xá: Sóc 1 - 9, Đêm xanh, Cột điện xanh…

Không chỉ là họa sĩ, Nguyễn Trung Phan còn là hội viên Hội Điện ảnh VN. Với vai trò thiết kế mỹ thuật, ông đứng sau không gian nghệ thuật của nhiều tác phẩm điện ảnh như: Cô gái trên sông, Long Thành cầm giả ca, Hồng Hà nữ sĩ… từng nhận giải Bông sen vàng và Cánh diều vàng.

Triển lãm diễn ra đến ngày 21.12.