Sau biến cố sức khỏe phải tạm ngưng ca hát gần nửa năm, Tố My quyết định thực hiện liveshow như dấu mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật, đồng thời là dịp tri ân khán giả đã đồng hành cùng cô suốt một thập niện. Nữ ca sĩ tiết lộ một trong những điểm nhấn của liveshow là tiểu phẩm hài có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh. Từ nhỏ, Tố My đã yêu thích và ngưỡng mộ nam nghệ sĩ qua nhiều vở diễn. Đặc biệt, cả hai hiện còn là hàng xóm, có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Quang Lê sẽ thử sức diễn kịch trong liveshow My’s Show - Tình 10 năm của Tố My ẢNH: NVCC

NSƯT Hoài Linh nhiệt tình hỗ trợ đàn em

Tố My kể thỉnh thoảng cô và gia đình vẫn mang những món ăn miền Trung sang mời NSƯT Hoài Linh. Chính sự gần gũi ấy giúp nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng thoải mái ngỏ lời mời đàn anh tham gia dự án. "Lần này liveshow kỷ niệm 10 năm, My có nói với chú: 'Chú ơi, chú giúp cho con một tiểu phẩm hài nha, chú tham gia cùng con nha'. Thì chú nói: 'Trời, tại sao phải hỏi? Đương nhiên là phải có chú chứ, không có là chú giận á'. Đó, như vậy My rất là vui", nữ ca sĩ kể lại.

Không chỉ nhận lời ngay lập tức, NSƯT Hoài Linh còn nhiệt tình đóng góp ý tưởng, cùng Tố My, đạo diễn và biên kịch xây dựng nội dung tiểu phẩm. Bên cạnh "anh Bốn", liveshow còn có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, danh ca Hương Lan, Ngọc Phụng, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung, Lâm Vỹ Dạ, Tiêu Minh Phụng, Nguyên Khang và Quang Lê.

Nhắc đến Quang Lê, Tố My hài hước tiết lộ cô thường khắt khe với đàn anh bởi bản tính cầu toàn. Cô kể trong một lần quay MV Câu hò sắt son, Quang Lê nhiều lần muốn kết thúc sớm vì đã cảm thấy đạt yêu cầu và còn đói bụng. Tuy nhiên, Tố My vẫn kiên quyết đề nghị quay lại vì chưa hài lòng với cảm xúc trong cảnh diễn. "Ban đầu ảnh kêu: 'Trời, anh thấy được rồi, em bắt quay hoài mệt quá, đói bụng quá'. My nói thôi ráng đi, chưa được, quay thêm một lần nữa đi, rồi My kêu ê-kíp mua nhiều đồ ăn cho anh", nữ ca sĩ kể. Theo Tố My, đây là chiêu hiệu quả giúp Quang Lê chịu hỗ trợ cô nhiệt tình hơn.