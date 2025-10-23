Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách ở Quảng Ngãi: Công ty xổ số vừa trả thưởng

Hải Phong
Hải Phong
23/10/2025 13:00 GMT+7

Vụ tờ vé số trúng độc đắc bị rách ở Quảng Ngãi, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai vừa trả thưởng cho người trúng vào sáng nay 23.10.

Sáng 23.10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã chính thức trả thưởng cho ông P.D.L (ở Quảng Ngãi) - người sở hữu tờ vé số trúng giải độc đắc nhưng bị rách, sau khi xác minh đủ điều kiện nhận thưởng.

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách: Công ty xổ số đã trả thưởng- Ảnh 1.

Thông tin thể hiện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai trả thưởng cho ông P.D.L.

ẢNH: HẢI PHONG

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên ông L. cho biết, đã nhận hơn 1,8 tỉ đồng sau khi trừ thuế, đồng thời khẳng định không chi bất kỳ khoản phí nào cho cá nhân hay tổ chức để được nhận thưởng.

"Khi được nhận thưởng, tôi rất vui mừng, bao lo lắng giờ đã tan biến. Tôi cảm ơn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã xem xét thấu đáo và cảm ơn Thanh Niên đã phản ánh khách quan vụ việc", ông L. chia sẻ.

Đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác nhận đã chi trả cho ông L. chủ nhân tờ vé số mang ký hiệu K39-25, trúng giải đặc biệt xổ số miền Trung kỳ mở thưởng ngày 26.9.

Vụ việc tờ vé số trúng giải độc đắc rách, Thanh Niên là cơ quan báo chí đầu tiên tiếp cận và phản ánh vụ việc tại Quảng Ngãi, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người trúng thưởng, đồng thời giúp Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai có thêm thông tin khách quan để xem xét, xử lý đúng quy định.

Hành trình "lận đận" của tờ vé số rách

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.10, ông L. mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, công ty xác định tờ vé bị rách rời ở phần giữa và mất một mảnh nhỏ, nên chưa đủ điều kiện lĩnh thưởng theo Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định vé lĩnh thưởng phải "nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá".

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách: Công ty xổ số đã trả thưởng- Ảnh 2.

Ông P.D.L cùng tờ vé số trúng độc đắc bị rách

ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 8.10, Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi đã trả lại tờ vé số cho ông L.. Sự việc sau đó được Thanh Niên tìm hiểu và viết bài phản ánh. Sau bài viết của Thanh Niên, vụ việc đã được dư luận và truyền thông quan tâm.

Đến ngày 20.10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai có văn bản mời ông L. bổ sung thông tin để xem xét lại trường hợp đặc biệt. Ngày 21.10, ông L. được mời làm việc với lãnh đạo công ty và đưa tờ vé đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định.

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách: Công ty xổ số đã trả thưởng- Ảnh 3.

Tờ vé số trúng giải độc đắc bị rách

ẢNH: HẢI PHONG

Sau khi hoàn tất các thủ tục, sáng 23.10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trao thưởng hợp pháp cho ông L., khép lại vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận suốt nhiều ngày qua tại Quảng Ngãi. 

