Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh

Phạm Hữu
Phạm Hữu
30/03/2026 06:15 GMT+7

Trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM hơn 140 năm tuổi hiện lên rõ nét qua từng góc ảnh, từ tổng thể đến chi tiết kiến trúc sau quá trình trùng tu.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên khuôn viên 4 mặt tiền là các tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Tự Trọng, Tòa án Nhân dân TP.HCM như một minh chứng sống động của công trình kiến trúc "vững chãi" trước thời gian.

Công trình trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM được khởi công vào năm 1881 và chính thức hoàn thành vào năm 1885 khi chính quyền thực dân Pháp quyết định xây dựng một biểu tượng pháp quyền tại trung tâm Sài Gòn.

Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Bourard và quá trình thi công được giám sát bởi kiến trúc sư Foulhoux, người giữ chức Giám đốc Sở Công chánh và là tác giả của nhiều công trình biểu tượng khác như Dinh Thượng Thơ hay Bưu điện Thành phố.

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 1.

Tòa án Nhân dân TP.HCM được xây dựng vào năm1881 và chính thức hoàn thành vào năm 1885. Trước kia nơi đây là Dinh Pháp lý (hay còn gọi là Dinh Công lý, Tòa Pháp lý),

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 2.

Nổi bật ở cổng vào là hai trụ to lớn và uy nghi, có nhiều họa tiết thiết kế trang trọng. Trên đầu mỗi trụ là đầu tượng của hai phụ nữ Pháp đội nón sắt theo kiểu vệ binh danh dự của nền Cộng hòa sau Cách mạng Pháp 1789

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 3.
Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 4.

Khu vực phía ngoài Tòa án Nhân dân TP.HCM, nơi tiếp giáp với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

ẢNH: PHẠM HỮU

Thiết kế ban đầu của tòa nhà có hình chữ H (theo mẫu tự Latinh), một sơ đồ mặt bằng kinh điển cho các công sở lớn nhằm tối ưu hóa việc phân khu chức năng và lưu thông không khí. Cấu trúc này bao gồm 2 tầng chính và 1 tầng hầm, với chiều cao mỗi tầng lên đến 5,2 m để tạo ra sự thông thoáng tuyệt đối trong môi trường nhiệt đới ẩm của Sài Gòn.

Sau khi xây dựng, tòa án có tên Palais de Justice - Dinh Pháp lý (hay còn gọi là Dinh Công lý, Tòa Pháp lý). Sau hiệp định Geneve năm 1954, Palais de Justice de Saigon được chính quyền Việt Nam Cộng hòa tiếp quản và đổi tên thành Tòa án Quốc gia. Sau ngày 30.4.1975, chính quyền cách mạng đã tiếp quản toàn bộ hệ thống tòa án của chế độ cũ. Tháng 9.1976, ngành Tòa án Nhân dân TP.HCM chính thức được thành lập.

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 5.

Sau cổng chính là một sân rộng dẫn đến dãy nhà hai tầng cao hơn 12 m, xếp hình các gian cũng như các ô cửa hành lang rất chỉn chu và cân đối

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 6.

Ở mặt tiền trung tâm tầng hai, dưới mái nhà lợp ngói là trần nhà hình chữ A là kiến trúc, phù điêu tượng Nữ thần Công lý truyền thống Hy Lạp

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 7.

Ở tầng trệt, điểm nhấn trong không gian đại sảnh là 2 cầu thang lớn chạy song song dẫn lên tầng trên. Ngay hai bên chân cầu thang là 2 bức tượng nữ thần công lý và nữ thần đoàn kết màu đen đầy uy lực

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 8.

Lối cầu thang dẫn lên tầng trên từ sảnh ở tầng trệt

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 9.

Khu vực sảnh lớn ở tầng trên vẫn còn giữ được những viên gạch hoa văn từ thời Pháp, minh chứng cho trình độ gốm sứ mỹ nghệ đạt đến độ tinh xảo cao của thời kỳ đó

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 10.

Toàn bộ tường và trần nhà là một "bảo tàng phù điêu" sống động. Những bức phù điêu này thể hiện sự đa dạng về nhiều chủ đề

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 11.

Trên tầng 2, tại sảnh các phòng xử lớn còn giữ lại 3 bức tượng lớn

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 12.

Các dãy hành lang thẳng tắp

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 13.

Các phòng xử án rộng rãi

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 14.

Hầu hết các loại bàn ghế gỗ trong các phòng xử đều được gìn giữ nguyên vẹn và sử dụng đến ngày nay

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 15.
Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 16.

Khu vực giếng trời ở 2 bên của tòa án

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 17.

Một góc khối nhà bên phải của tòa án

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 18.

Một góc tầng 2 của tòa án. Bên ngoài còn có các phù điêu chạm trổ tinh xảo

ẢNH: PHẠM HỮU

Tòa án hơn 140 năm tuổi ở TP.HCM qua từng góc ảnh - Ảnh 19.

Một trong 2 khối nhà nằm phía trước của tòa án, được xây dựng cùng lúc với trụ sở chính bên trong. Nơi đây dùng làm nơi tiếp nhận

ẢNH: PHẠM HỮU



Tòa án Nhân dân TP.HCM sau trùng tu: Có thể trở thành điểm tham quan ngay trung tâm

Tòa án Nhân dân TP.HCM sau trùng tu: Có thể trở thành điểm tham quan ngay trung tâm

Sau gần 10 năm trùng tu, trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM được phục hồi kiến trúc cổ, đồng thời được kỳ vọng trở thành điểm tham quan ngay trung tâm thành phố.

Bên trong Tòa án Nhân dân TP.HCM: Tượng nữ thần công lý và những phù điêu cổ ít người biết

