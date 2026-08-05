Toàn cảnh 17h: Đều là gian lận thi, tại sao cách xử lý với Tuyên Quang khác Quảng Trị?

Toàn cảnh 17h ngày 5.8.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 5.8: Đều là gian lận thi, tại sao cách xử lý với Tuyên Quang khác Quảng Trị?

5 thí sinh bị hủy kết quả ở Quảng Trị được đăng ký thi lại năm 2027

Ngày 5.8, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết 5 thí sinh bị hủy kết quả thi do liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực sẽ được đăng ký thi lại năm 2027.

5 thí sinh bị hủy kết quả ở Quảng Trị được đăng ký thi lại năm 2027

2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027?

Bộ Nội vụ vừa có công văn lấy ý kiến về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027.

2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027?

Triều Tiên tố cáo Mỹ “bôi nhọ” với cảnh báo an ninh mạng

CHDCND Triều Tiên tố cáo Mỹ và đồng minh đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về hoạt động mạng nhằm bôi nhọ hình ảnh và gây sức ép lên Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tố cáo Mỹ 'bôi nhọ' với cảnh báo an ninh mạng

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