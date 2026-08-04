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Toàn cảnh 17h: 'Ông trùm' Lương Sơn TV lôi kéo cá cược là ai | Kiểm điểm 2 CSGT truy đuổi người
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: 'Ông trùm' Lương Sơn TV lôi kéo cá cược là ai | Kiểm điểm 2 CSGT truy đuổi người

Thanh Niên
Thanh Niên
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 4.8.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 4.8: ‘Ông trùm’ Lương Sơn TV lôi kéo cá cược là ai | Kiểm điểm 2 CSGT truy đuổi người

Xác minh nguồn gốc hơn 800 kg cá viên, bò viên, tôm viên trên xe khách qua Đồng Nai

Ngày 4.8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa phát hiện xe khách chở hơn 800 kg cá viên, bò viên, tôm viên, được để chung với các loại hàng hóa khác trong khoang hành lý xe khách.

Xác minh nguồn gốc hơn 800 kg cá viên, bò viên, tôm viên trên xe khách qua Đồng Nai

Phá đường dây phát sóng lậu bóng đá Lương Sơn TV, bắt 16 đối tượng

Ngày 4.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên hệ thống OK9 - Lương Sơn TV năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố liên quan"; đồng thời khởi tố 16 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của bộ luật Hình sự.

Đánh sập 'Lương Sơn TV', đường dây đánh bạc ngàn tỉtháng núp bóng phát sóng bóng đá

Tên liệt sĩ lệch một chữ, người con 69 tuổi nghẹn ngào chờ kết quả ADN

Sáng 3.8, đoàn công tác của UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) đã đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Dục ở xã Quốc Oai để xác minh thông tin thân nhân. Việc xác minh diễn ra sau khi Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My phát hiện một số di vật trong phần mộ mang tên "liệt sĩ Nguyễn Văn Dục" tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My.

Tên liệt sĩ lệch một chữ, người con 69 tuổi nghẹn ngào chờ kết quả ADN

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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