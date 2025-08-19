Thông qua phong trào, hệ thống chính trị (nhất là cấp cơ sở) có điều kiện đánh giá khách quan, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở.

Các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn là địa chỉ tin cậy, môi trường đào tạo, rèn luyện các thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tạo nguồn cho lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ các ngành, đoàn thể...

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại chương trình Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Xã hội chúng ta đang sống hiện nay chủ yếu mang nhiều yếu tố tích cực, nhưng vẫn còn không ít những tiêu cực, thậm chí những vụ vi phạm pháp luật. Để các cơ quan chức năng giải quyết là một chuyện, nhưng làm sao để toàn dân đồng lòng có ý thức xây dựng một xã hội an toàn, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho toàn dân mới là điều quan trọng nhất.

Vì thế, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ra đời nhằm tập hợp sức mạnh toàn dân cùng bảo vệ an ninh, giữ gìn cuộc sống bình an cho tất cả mọi người trong một xã hội đang phát triển.

Chọn ngày 19.8 là ngày Cách mạng thành công lại mang một ý nghĩa rất cao, nhắc nhở ngày dân tộc ta giành được quyền tự do, độc lập, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và hạnh phúc. Khi xây dựng thành công thì phải biết bảo vệ, đó là điều nhắc nhở thứ hai.

Vì thế, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ra đời. Gọi là hội, vì nó mang tính tập hợp rất cao, vì nó vui, dễ thu hút mọi người cùng tham gia.

Hằng ngày, chúng ta đọc báo, xem ti vi cảnh báo những vụ lừa đảo, những đường dây buôn người trực tuyến, ai xem cũng rùng mình. Không có an ninh thì làm sao có cuộc sống bình thường nhưng tốt đẹp cho tất cả mọi người. Những trò lừa đảo ra nước ngoài làm việc "lương cao việc nhẹ", cứ ngỡ chẳng ai tin, vậy mà không ít người đã nhẹ dạ mắc lừa, rơi vào bẫy của bọn buôn người và lừa đảo.

Hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay, các đoàn thể, tổ chức, cán bộ cơ sở và toàn dân chúng ta mỗi người đều góp phần mình bảo vệ sự an toàn cho gia đình mình, cho làng xã, khu phố mình, cùng nhau chống mọi tiêu cực nhũng nhiễu, mọi trò lừa đảo bất lương, để xã hội ta ngày càng an toàn và tốt đẹp.