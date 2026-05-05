Tới 2030, xây dựng mạng lưới ít nhất 1.000 KOL có ảnh hưởng tích cực

Hội thảo khoa học quốc gia "Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức đã diễn ra chiều 5.5, tại Hà Nội.

Tại hội thảo, dự thảo Đề án "Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số" đã đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Theo đó, toàn bộ cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở ban hành kế hoạch công tác tư tưởng số gắn với nhiệm vụ chính trị; đưa nội dung này vào chương trình công tác hằng năm và thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Đồng thời, hoàn thành cơ bản hệ sinh thái công tác tư tưởng số thống nhất toàn Đảng; 100% cơ quan tham mưu công tác tư tưởng cấp Trung ương, cấp tỉnh sử dụng nền tảng số dùng chung.

Hội thảo khoa học quốc gia "Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số" diễn ra chiều 5.5 ẢNH: TTXVN

Cùng đó, hình thành Trung tâm điều hành thông tin tư tưởng cấp Trung ương trước năm 2028, cấp tỉnh trước năm 2030 trên nguyên tắc kế thừa, kết nối, không trùng lặp hạ tầng; hoàn thành kho dữ liệu số quốc gia về lý luận chính trị, văn kiện Đảng, lịch sử Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh trước năm 2030.

Làm chủ tối thiểu 5 nền tảng, công cụ AI "Make in Vietnam" phục vụ công tác tư tưởng.

Dự thảo đề án cũng hướng tới chuyển hóa toàn bộ chủ trương lớn, nghị quyết lớn, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thành gói truyền thông tư tưởng số đồng bộ.

Bảo đảm tỷ lệ thông tin tích cực, chính thống trên các nền tảng được giám sát đạt tối thiểu 70%; phát triển ít nhất 30 sản phẩm truyền thông số chiến lược có khả năng cạnh tranh trên các nền tảng xuyên biên giới.

Đáng chú ý, dự thảo đề án cũng đưa ra mục tiêu xây dựng mạng lưới ít nhất 1.000 "người ảnh hưởng tích cực" (KOL chính thống).

Rút ngắn thời gian phản ứng với thông tin xấu, độc

Cạnh đó, thời gian phản ứng với thông tin xấu, độc nghiêm trọng được phân tầng: dưới 2 giờ đối với hệ thống tuyên giáo và dân vận; dưới 6 giờ đối với hệ thống báo chí chính thống; dưới 24 giờ đối với việc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới.

Tỷ lệ vụ việc thông tin xấu, độc được phát hiện sớm và xử lý kịp thời đạt trên 90%; mức độ lan tỏa trung bình của các nội dung xấu, độc giảm tối thiểu 30% so với năm 2025.

Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng điều hành nội dung tổng thể của đề cương, kết cấu Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số ẢNH: TTXVN

Song song đó, dự thảo đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển ít nhất 10 kênh truyền thông số đối ngoại bằng đa ngôn ngữ; tham gia tích cực các diễn đàn đa phương về quản trị không gian mạng, AI, dữ liệu.

Phấn đấu vào top 45 thế giới và top 4 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm; đồng bộ với mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3 ASEAN và nhóm 50 thế giới về Chính phủ điện tử.

Tầm nhìn đến năm 2045, công tác tư tưởng của Đảng đạt trình độ hiện đại, thông minh, có năng lực dự báo sớm, tương tác sâu, định hướng hiệu quả; dựa trên dữ liệu lớn và AI có kiểm soát; làm chủ không gian tư tưởng số quốc gia.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến vào 2 nhóm vấn đề trọng tâm: cách thức, phương thức tiếp cận công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số; kết cấu, nội dung của dự thảo đề án.

Kết luận hội thảo, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Các ý kiến tham luận thống nhất cao với kết cấu, nội dung dự thảo đề án, đồng thời đóng góp sâu sắc vào các nội dung, từ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đến lộ trình thực hiện và điều kiện bảo đảm thực hiện. Ban Biên tập sẽ cập nhật, bổ sung và hoàn thiện đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào cuối tháng 5.2026.