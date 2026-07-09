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Đời sống Cộng đồng

Tối nay 9.7 trước 21 giờ: 'Sư tử khổng lồ' hội ngộ sao Hôm trên bầu trời

Cao An Biên
Cao An Biên
Tối nay 9.7, sao Hôm sẽ hội ngộ với ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Sư Tử (Leo) với biểu tượng con sư tử khổng lồ trên bầu trời đêm, tạo nên khoảnh khắc thú vị.

Sao Hôm thực chất là tên gọi dân gian của sao Kim (hay Kim tinh), khi hành tinh này xuất hiện rất sáng trên bầu trời phía Tây vào lúc chập tối. Tối nay, sao Kim này có cuộc hội ngộ đặc biệt khi đi qua gần sao Regulus, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Sư Tử, theo Space.com. 

Trước 21 giờ tối nay 9.7: Xem con sư tử khổng lồ trên trời gặp sao Hôm - Ảnh 1.

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ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Cả hai hiện tượng đều dễ dàng quan sát bằng mắt thường và mang đến những cơ hội tuyệt vời cho cả những người yêu thích ngắm sao và các nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Hãy quan sát thấp ở bầu trời phía tây sau khi mặt trời lặn để theo dõi.

Thời gian và vị trí quan sát phù hợp nhất cho những người quan sát ở vĩ độ trung bắc, hãy kiểm tra ứng dụng quan sát bầu trời địa phương như Stellarium để biết thời gian chính xác ở khu vực của bạn.

Regulus là ngôi sao gì đặc biệt?

Sao Kim gặp ngôi sao màu xanh trắng Regulus, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Sư Tử tối nay được nhiều người yêu thiên văn mong chờ. 6 ngôi sao trong chòm sao Sư Tử tạo thành hình dấu chấm hỏi ngược lớn, thường được gọi là hình lưỡi liềm.

Regulus nằm ở cuối cán lưỡi liềm. Nó là 1 trong 4 "ngôi sao hoàng gia" được cho là cai trị 4 phương trời từ rất lâu trước đây. Trong danh sách 21 ngôi sao sáng nhất, Regulus đứng thứ 21.

Trước 21 giờ tối nay 9.7: Xem con sư tử khổng lồ trên trời gặp sao Hôm - Ảnh 2.

Chòm sao Sư Tử (Leo) là chòm sao hoàng đạo nổi bật, lớn thứ 12 trên bầu trời và là một trong những chòm sao cổ đại được ghi nhận sớm nhất. Ngôi sao sáng nhất trong chòm này là Regulus

ẢNH MINH HỌA: AI

Sao Kim màu trắng bạc và sao Regulus màu xanh trắng sẽ cách nhau 3 độ hoặc nhỏ hơn từ ngày 7 đến ngày 12.7 và sẽ ở gần nhau nhất, chỉ cách nhau 1 độ vào tối nay ngày 9.7. Ở Việt Nam, tại vị trí TP.HCM, hãy quan sát 2 hành tinh này vào trước 21 giờ trước khi chúng lặn xuống đường chân trời, theo Stellarium.

Ngày 11.7 tới, khoảng cách giữa chúng sẽ rộng hơn đáng kể khi sao Kim nằm ở phía trên bên trái của sao Regulus. Hãy nhìn thấp về phía tây vào khoảng 21 giờ 45 phút. Vào lúc hoàng hôn muộn, cả hành tinh và ngôi sao trên đều có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Sự khác biệt giữa 2 thiên thể là đáng kể, khi sao Kim sẽ sáng hơn sao Regulus khoảng 158 lần, ống nhòm sẽ giúp quan sát rõ hơn.

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